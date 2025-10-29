DE
Nivokazi versenkt den FCSG mit Doppelschlag kurz vor der Pause
3:29
Highlights im Video:Nivokazi versenkt den FCSG mit Doppelschlag kurz vor der Pause

Sion-Noten gegen St. Gallen
Stürmer ist der Star des Abends

Sion krallt sich mit einem 3:2-Sieg gegen St. Gallen die drei Punkte. Dabei kann besonders ein Spieler überzeugen. Hier gehts zu den Noten der Walliser.
Publiziert: vor 41 Minuten
Der FC Sion schlägt den FC St. Gallen mit 3:2 und feiert den ersten Heimsieg seit fast drei Monaten.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
bastien.feller1.png
Bastien FellerSportjournalist

Die taktische Umstellung von Sion-Coach Didier Tholot geht auf. Und die Spieler zeigen, dass sie Tholots Marschrichtung umsetzen wollen. So liefern Liam Chipperfield und Théo Berdayes, die zuletzt nur selten in der Startelf standen, beide eine starke Leistung ab. Der Star des Abends ist jedoch Rilind Nivokazi. Nach zwei unglücklichen Spielen gegen GC und Thun findet der Stürmer endlich wieder zum Torerfolg zurück – und er holt zudem den Penalty zum 1:1 heraus. Nivokazi sichert damit den Sittenern einen wertvollen Erfolg im Kampf um die Top 6.

Hinweis: Rrudhani und Bouchlarhem (beide ab 71.), Lukembil (ab 72.), Sow (ab 79.) und Diack (ab 85.) alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Ein schwieriger Abend für den FC St. Gallen im Wallis – da, wo die Espen in den letzten Jahren doch recht erfolgreich gewesen sind. Am Dienstag aber läuft nichts wie geplant, trotz des frühen Führungstreffers von Boukhalfa per Penalty. Der Mittelfeldspieler ist übrigens einer der wenigen Lichtblicke bei den Ostschweizern. Stanic hingegen erlebt einen Albtraum-Abend, da er bei allen drei Toren der Sittener nicht gut aussieht. Zunächst macht er das Foul, das zum Penalty führt, dann lässt er den Schuss von Nivokazi zum 1:2 passieren. Und beim 1:3 wird er viel zu einfach stehengelassen. Allgemein ist die St. Galler Offensive im Wallis viel zu passiv. Die Ausnahme? Alessandro Vogt.

Hinweis: Vladi ab 58. (für Vogt), Efekele ab 58. (für Baldé). Ouattara und Vandermersch (beide ab 72.) und Stevanovic (ab 86.) zu kurz für eine Bewertung.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
10
5
18
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
-1
17
6
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
7
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
