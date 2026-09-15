Alain Kunz Reporter Fussball

5:2 bei GC. Da müsste man meinen, die Noten des FC Sion seien durchgehend gewaltig hoch. Doch die gesamte Bandbreite ab drei bis sechs wird ausgereizt. Im Detail: Goalie Racioppi muss das 1:2 auf seine Kappe nehmen. Die nahe Ecke gehört dem Goalie. Da war er unaufmerksam. Note 3. Captain Ali Kabacalman spielt einen fürchterlichen Fehlpass vor Morandis Tor. Und ist auch sonst weniger souverän als auch schon. Note 3. Donat Rrudhani ist viel zu durchsichtig. Note 3.

Auf der anderen Seite der Notenpalette: Joker Rilind Nivokazi mit zwei Toren und einem Assist: Note 6. Ilyas Chouaref: Bis zu seiner Herausnahme der überragende Mann, der an jeder gefährlichen Sittener Aktion beteiligt war. Note 6. An dieser schrammt auch Josias Lukembila mit zwei Jokerassists und einem Jokertor vorbei. Dazu gibts eine 5 für den bärenstarken Baltazar. Die Übrigen kriegen eine 4.

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