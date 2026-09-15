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Sion-Noten gegen GC
Zwei Walliser kriegen Bestnote – es gibt aber auch Ungenügende

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten 5:2 von Sion gegen GC.
Publiziert: vor 21 Minuten
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1/7
Fünf Tore schenkt der FC Sion GC ein, hier ist Fode Sylla (l.) erfolgreich.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

5:2 bei GC. Da müsste man meinen, die Noten des FC Sion seien durchgehend gewaltig hoch. Doch die gesamte Bandbreite ab drei bis sechs wird ausgereizt. Im Detail: Goalie Racioppi muss das 1:2 auf seine Kappe nehmen. Die nahe Ecke gehört dem Goalie. Da war er unaufmerksam. Note 3. Captain Ali Kabacalman spielt einen fürchterlichen Fehlpass vor Morandis Tor. Und ist auch sonst weniger souverän als auch schon. Note 3. Donat Rrudhani ist viel zu durchsichtig. Note 3. 

Auf der anderen Seite der Notenpalette: Joker Rilind Nivokazi mit zwei Toren und einem Assist: Note 6. Ilyas Chouaref: Bis zu seiner Herausnahme der überragende Mann, der an jeder gefährlichen Sittener Aktion beteiligt war. Note 6. An dieser schrammt auch Josias Lukembila mit zwei Jokerassists und einem Jokertor vorbei. Dazu gibts eine 5 für den bärenstarken Baltazar. Die Übrigen kriegen eine 4.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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7
13
19
2
FC Sion
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8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
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8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
9
Servette FC
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
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