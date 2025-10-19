DE
Sion-Noten gegen GC
Neuformiertes Offensivduo holt sich die 6 ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten von Sion zum 1:0-Auswärtssieg gegen GC.
Publiziert: vor 21 Minuten
1/7
Sion bejubelt den dritten Auswärtssieg im Kanton Zürich.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Bislang ist der FC Sion eher nicht als offensives Spektakelteam aufgefallen. Aber jetzt scheint sich ein offensives Powerduo gefunden zu haben. Donat Rrudhani und Rilind Nivokazi stehen zwar zum ersten Mal gemeinsam in der Sittener Startformation. Aber sie verstehen sich von der ersten Sekunde an bestens. Josias Lukembila wirkt dagegen wie ein Fremdkörper im Sittener Offensivspiel. Auch wenn er sehr früh mit einem Kopfball die Latte trifft.

Im Zentrum ist Ali Kabacalman der gewohnt sichere Ballverteiler. Und der Mann, der mit grosser Empathie erkennt, dass er den Penalty Rrudhani überlassen muss. Dass Noé Sow neben ihm einen eher wirren Auftritt hinlegt, fällt ebenso wenig ins Gewicht wie gewisse Schwächen bei den Aussenverteidigern Numa Lavanchy und Nias Hefti. Und Goalie Anthony Racioppi ist so unterbeschäftigt, dass er die Zeit findet, das entscheidende Steilzuspiel zu spielen, das schliesslich zum Penalty führt.

Hinweis: Boteli ab 57., Berdayes ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Chipperfield ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Baltazar ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Llukes ab 78. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

So darf es eigentlich genau nicht sein: Bei den Grasshoppers sind gegen den FC Sion ausgerechnet die Routiniers nicht auf der Höhe. Saulo Decarli holt sich für seinen dilettantischen Zweikampf gegen Rilind Neziri die Tiefstnote ab. Aber auch Kollege Dirk Abels in der Innenverteidigung hat viele Stellungsfehler drin. Zum Beispiel, als er sich vor dem Elfmeter genauso von einem weiten Abschlag von Sion-Goalie Anthony Racioppi übertölpeln lässt, wie der eben erst eingewechselte Allan Arigoni.

Interessanterweise ist Gerald Scheiblehner danach sehr nachsichtig mit seinen Defensiv-Routiniers: «Ein Spiel ohne Fehler wäre langweilig.» Stattdessen kritisiert der GC-Trainer die Arbeit seiner Offensivleute. Auch wenn sein Team rund 80 Minuten in Unterzahl agiert: «Ich spiele das Spiel nicht, um Bälle zu gewinnen. Sondern, um Tore zu schiessen. Die Phase nach den Ballgewinnen war nicht gut. Das werden wir anschauen.» Klar ist, dass Jonathan Asp Jensen für einmal unauffällig bleibt. Nikolas Muci ist im Sturmzentrum arg isoliert und vor alle mit Abwehrarbeiten beschäftigt.

Hinweis: Arigoni ab 56., Diarrassouba ab 71. (zu kurz für eine Bewertung), Imourane ab 79. (zu kurz für eine Bewertung), Giandomenico ab 79. (zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
