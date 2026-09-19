Nach dem Spektakelsieg gegen GC wirkt Sion lange etwas träge. Winsley Boteli wird von den Zürchern komplett aus dem Spiel genommen und hinten ist man anfällig. Baltazar Costa verursacht einen Penalty, weil er den Ball zu lange in den Füssen hat. Fodé Sylla erweist seinem Team bereits in der 27. Minute mit seiner Roten Karte und dem überharten Einsteigen an Lindrit Kamberi einen Bärendienst.

Wobei, plötzlich wird Sion stärker, Lukembila versucht es immer wieder, doch kann nicht reüssieren. Das macht dann Boteli, ebenfalls per Penalty. Nach der Pause ist den Wallisern aber anzumerken, dass sie einen Mann weniger auf dem Feld haben. Trotzdem verteidigen sie leidenschaftlich und retten den Punkt über die Zeit.

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