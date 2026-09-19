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Sion-Noten gegen den FCZ
Einer fällt bei leidenschaftlichen Wallisern komplett durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 1:1 von Sion gegen den FCZ.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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1/6
Der FCZ und Sion teilen sich die Punkte.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

Nach dem Spektakelsieg gegen GC wirkt Sion lange etwas träge. Winsley Boteli wird von den Zürchern komplett aus dem Spiel genommen und hinten ist man anfällig. Baltazar Costa verursacht einen Penalty, weil er den Ball zu lange in den Füssen hat. Fodé Sylla erweist seinem Team bereits in der 27. Minute mit seiner Roten Karte und dem überharten Einsteigen an Lindrit Kamberi einen Bärendienst.

Wobei, plötzlich wird Sion stärker, Lukembila versucht es immer wieder, doch kann nicht reüssieren. Das macht dann Boteli, ebenfalls per Penalty. Nach der Pause ist den Wallisern aber anzumerken, dass sie einen Mann weniger auf dem Feld haben. Trotzdem verteidigen sie leidenschaftlich und retten den Punkt über die Zeit.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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8
16
22
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
6
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
7
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
8
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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