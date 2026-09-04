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Sion-Noten gegen Basel
Neben Doppelpacker Boteli überzeugt vor allem einer

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 1:2 der Basler gegen Sion.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Sion dreht das Spiel in Basel in Überzahl.
Foto: TOTO MARTI
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Lucas WerderReporter Fussball

Je älter desto besser. Das gilt in der Weinregion Wallis offenbar nicht nur für alkoholhaltigen Traubensaft, sondern auch für Ali Kabacalman. Der Mittelfeldspieler steht zwar bereits seit Sommer 2023 in Sion unter Vertrag, doch so stark wie mit inzwischen 30 Jahren hat man den Captain noch nie gesehen. Gegen den FCB (2:1) läuft jeder Angriff über seine Füsse. Der Lausanner spielt 113 Pässe (wovon 104 ankommen) und hat 123 (!) Ballkontakte auf dem Konto – teamintern folgt auf Platz zwei Jan Kronig mit 75.

Im Rampenlicht steht am Ende aber natürlich sein Teamkollegen Winsley Boteli. Vom Sturm-Juwel ist nach einer guten Anfangsphase lange nichts zu sehen. Eine Viertelstunde vor Schluss schlägt er dann aber gleich doppelt zu. Erst per abgelenktem Flachschuss, dann per Traumvolley. Note 5! Daneben bekommen fast alle Walliser eine mindestens gneügende Note.

Eine Ausnahme gibt es dann aber doch: Es ist nicht so, das Noé Sow ein schlechtes Spiel abliefert. Aber den Gegentreffer muss der Franzose auf seine Kappe nehmen. Nur weil sein Timing beim Versuch einer Offsidefalle überhaupt nicht stimmt, kann Celar alleine aufs Sion-Tor loslaufen. Es ist nicht der erste Fehler des Innenverteidigers in dieser Saison. Beim Tabellenvierten dürfte man darum froh sein, wenn der verletzte Kreshnik Hajrizi nach der Länderspielpause endlich zurückkehrt.

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FC Sion
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