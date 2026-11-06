Drei Jahre nach dem Neuanfang unter Didier Tholot reist der FC Sion zurück nach Vaduz. Doch das Gastspiel im Ländle birgt Tücken – und für Stürmer Winsley Boteli könnte nach seinem Penalty-Fehltritt die Ersatzbank drohen. Hier kommt das Sion-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Sion kehrt ins Ländle zurück. Dorthin, wo vor drei Jahren alles begann. Das allererste Spiel der Challenge-League-Saison 2023/24 markierte den Start der Operation Wiederaufbau unter Didier Tholot. Drei Jahre später forderte der FC Sion in der Conference League Ajax Amsterdam heraus, doch alles begann damals im Rheinpark zu Vaduz mit einem 2:0-Sieg. Numa Lavanchy, Théo Berdayes, Ilyas Chouaref, Baltazar Costa und Nias Hefti sind auch 2026 noch da – treue Stützen dieses FC Sion, der bescheiden und arbeitsam geworden ist. Weit weg vom Zirkus der Saison 2022/23 mit Mario Balotelli als Symbol des damaligen Untergangs.

Die grosse Frage

Wird Winsley Boteli von Didier Tholot bestraft? Der Angreifer des FC Sion trifft nicht mehr und verschiesst in Luzern obendrein einen Elfmeter, obwohl er gar nicht auf der Schützenliste stand. Der Sion-Trainer könnte versucht sein, ihm eine Denkpause auf der Ersatzbank zu verpassen und Rilind Nivokazi im Sturmzentrum zu bringen. Die einzige gute Nachricht der Woche für den Angreifer: sein Aufgebot für den Nati-Zusammenzug durch Murat Yakin. Ein schöner Vertrauensbeweis.

Gesagt ist gesagt

«Vaduz ist eines der wenigen Teams in der Super League, das mit einer Raute spielt. Sie sind zu Hause enorm solide und haben neun ihrer zehn Punkte daheim geholt», analysiert Didier Tholot, der sich vor der langen Anreise am Freitag nach dem morgendlichen Training in Acht nimmt.

Linksverteidiger Nias Hefti freut sich derweil auf ein persönliches «Derby»: Der St. Galler kann vor Ort auf die Unterstützung eines grossen Teils seiner Familie zählen, die nicht jede Woche den weiten Weg nach Sion auf sich nimmt. «Vaduz liegt nicht weit von meinem Elternhaus entfernt», erklärt er. «Für meine Eltern und Freunde ist es viel einfacher, dort ein Spiel zu besuchen.» Nach Anlaufschwierigkeiten zu Saisonbeginn hat sich der Linksverteidiger im Fernduell mit Marquinhos Cipriano um den Stammplatz zuletzt wieder durchgesetzt.

Die Blick-Prognose

Vaduz ist vor heimischer Kulisse derart stark, dass Sion im Rheinpark – insbesondere mit Blick auf die aktuelle Verfassung – kaum in der Lage scheint, einen Sieg einzufahren. Ein Heimsieg der Liechtensteiner wirkt wahrscheinlich. Auch wenn der FC Sion auf dem Papier als Favorit in diese Begegnung geht.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Berdayes, Rrudhani; Boteli.

Wer fehlt?

Lorenzo Villa (verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

Rrudhani 4,3 Boteli 4,25 Chouaref 4,2

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Der Schiedsrichter

Mirel Turkes leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Fedayi San.

Der Gegner

Der Gegner

Die Liechtensteiner schöpfen ihre Kraft vor allem aus der Heimstärke: Neun ihrer zehn Ligapunkte holte Vaduz im Rheinpark, darunter ein klares 3:0 gegen Basel. Das verspricht eine knifflige Aufgabe. Hier gehts zum Vaduz-Inside.

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13. Runde

Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr

Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr

So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr

So., Thun – Basel, 16.30 Uhr

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