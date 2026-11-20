Seit fünf Jahren wartet der FC Sion auf einen Sieg gegen den Erzrivalen Servette. Nach der 0:3-Klatsche im ersten Saisonduell brennen die Walliser im Tourbillon auf eine Revanche. Hier kommt das Sion-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Während der letzten Länderspielpause hatte Sion zwei Testspiele bestritten. Das Resultat war katastrophal – mit einer 2:4-Niederlage gegen Stade Lausanne-Ouchy (Challenge League) und einem 1:5 in Saint-Étienne (Ligue 2). Direkt im Anschluss gingen die Walliser bei Servette mit 0:3 unter, was eine berechtigte Debatte über die Qualität ihrer Defensive auslöste. Seither haben sie das Ruder im Zuge der Rückkehr von Abwehrchef Kreshnik Hajrizi deutlich herumgerissen. Und zweimal denselben Fehler macht man nicht: Diesmal hat Didier Tholot während der Pause kein einziges Testspiel angesetzt und stattdessen der Trainingsarbeit den Vorzug gegeben. In der Hoffnung auf eine Revanche gegen Servette an diesem Samstag in einem wie immer heiss erwarteten Rhone-Derby.

Die grosse Frage

Setzt Didier Tholot im Sturmzentrum auf Winsley Boteli oder Rilind Nivokazi? Der kosovarische Angreifer hat vor der Länderspielpause in Vaduz einen Doppelpack erzielt, Boteli dagegen durchlebt beim FC Sion ein echtes Formtief, am Montag aber hat er bei seinem Startelf-Debüt für die Nati gegen Schottland (mit der Fussspitze!) getroffen. Der Trainer verrät natürlich nichts, um Servette die taktische Vorbereitung zu erschweren – zumal durchaus die Möglichkeit besteht, dass er beide Stürmer zusammen in einem 4-4-2 aufstellt, wie er es zu Saisonbeginn phasenweise getan hat. Die vor einigen Wochen in Genf kassierte Klatsche (0:3) könnte ihn davon überzeugen, Servette mit einer Systemumstellung im Vergleich zu den letzten Spielen zu überraschen.

Gesagt ist gesagt

Sion hat Servette seit Oktober 2021 nicht mehr geschlagen – das sind 15 Spiele! «Das Derby so lange nicht mehr gewonnen zu haben, ist eine sehr lange Zeit. Wir sind uns dieser Serie bewusst, und das gibt uns noch mehr Lust, diese Partie zu gewinnen. Seit ich beim FC Sion bin, spüre ich die Bedeutung dieses Spiels immer mehr. Ich bekomme in der Woche vor einem Match gegen Servette viele Nachrichten. Es ist ein Derby, und ein Derby muss man gewinnen», erklärt Donat Rrudhani.

Die Blick-Prognose

Ein spektakuläres, lebendiges Spiel mit Toren und Angreifern, die ihr Glück aus allen Lagen versuchen. Die Partien zwischen Sion und Servette sind immer elektrisch geladen und torreich. Wer kann im Falle eines Erfolgs der Walliser Held werden? Blick setzt auf Ilyas Chouaref – einen Spieler, der zu allem fähig ist. Im Guten wie im Schlechten, doch in den wichtigen Momenten kann er sich als entscheidend erweisen. Und dies ist ein solcher Moment.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Berdayes, Rrudhani; Boteli.

Wer fehlt?

Lorenzo Villa (verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Rrudhani 4,4 Chouaref 4,3 Baltazar 4,25

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Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Mirel Turkes.

Der Gegner

Servette ist seit 2021 im Rhone-Derby ungeschlagen. Doch diesmal fehlen den Genfern Goalie Edvinas Gertmonas und Stürmer Kingstone Mutandwa. Dazu hat Servette vier seiner sechs Auswärtsspiele verloren. Die Derbyserie wackelt. Hier gehts zum Servette-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr

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