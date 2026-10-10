Die News der Woche
Gleich zwei Sion-Spieler waren bei der Schweizer A-Nati dabei. Anthony Racioppi stiess zu Winsley Boteli – ein Zeichen dafür, dass sich der Walliser Klub auf allen Ebenen weiterentwickelt. Sion spielt nicht nur guten Fussball, sondern setzt dabei auch auf Schweizer Spieler, die Fortschritte machen. Im Tourbillon ist nach Jahren des Durcheinanders ein durchdachter Kurs erkennbar. Das tut dem Klub gut.
Die grosse Frage
Sion hat Servette seit 2021 nicht mehr bezwungen. Endet diese Serie am Samstag? «Seit ich hier bin, habe ich noch kein Derby gewonnen. Ich hoffe, dass es am Samstag so weit ist», sagt Numa Lavanchy. Der Sion-Spieler weiss aber, dass es dafür einen harten Kampf braucht: «Ob ein Sieg in der Super League, in einem Derby oder auswärts: Nichts ist einfach.»
Gesagt ist gesagt
«Vor der Pause haben wir Schwung aufgenommen. Ich bin überzeugt, dass wir daran anknüpfen können.» Das sagt ebenfalls Numa Lavanchy. Die lange Meisterschaftspause darf keine Ausrede sein. Sion muss auf dem aufbauen, was sich die Mannschaft gemeinsam erarbeitet hat – auch wenn Winsley Boteli in den vergangenen Tagen im Training fehlte.
Die Blick-Prognose
Ein Sion-Sieg im Stade de la Praille ist schwer vorstellbar. Servette braucht Punkte, und das kontrollierte Genfer Kombinationsspiel mit flachen Pässen liegt der Mannschaft von Didier Tholot nicht. Eine Lösung hat der Sion-Trainer gegen Servette bisher nie gefunden. Blick tippt auf einen Genfer Sieg mit einigen Toren!
Mögliche Aufstellung
Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Cipriano; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Berdayes, Surdez; Boteli.
Wer fehlt?
Fodé Sylla (gesperrt), Donat Rrudhani und Kreshnik Hajrizi (beide verletzt).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:
- Boteli 4,6
- Chouaref 4,5
- Kabacalman 4,3
Der Schiedsrichter
Nico Gianforte leitet die Partie. VAR ist Luca Piccolo.
Der Gegner
Jocelyn Gourvennec muss Servettes Offensive umbauen: Cognat, Stevanovic und Fofana fehlen verletzt. Damit verlieren die Genfer wichtige Impulsgeber. Trotz ihrer stabilen Abwehr bieten die personellen Lücken Chancen auf Punkte. Hier gehts zum Servette-Inside.
Runde
- Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr
- Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr
- Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr
- So., GC – YB 14.00 Uhr
- So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr
- So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
9
-8
6