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Er hält seit fünf Jahren an
Knackt Sion endlich den Derby-Fluch?

Seit 2021 wartet Sion auf einen Sieg gegen Servette. Numa Lavanchy will diese Serie am Samstag endlich beenden. Können die Walliser ihren Schwung aus der Zeit vor der Meisterschaftspause ins Rhone-Derby mitnehmen? Hier kommt das Sion-Inside.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Numa Lavanchy will endlich gegen Servette reüssieren.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Die News der Woche

Gleich zwei Sion-Spieler waren bei der Schweizer A-Nati dabei. Anthony Racioppi stiess zu Winsley Boteli – ein Zeichen dafür, dass sich der Walliser Klub auf allen Ebenen weiterentwickelt. Sion spielt nicht nur guten Fussball, sondern setzt dabei auch auf Schweizer Spieler, die Fortschritte machen. Im Tourbillon ist nach Jahren des Durcheinanders ein durchdachter Kurs erkennbar. Das tut dem Klub gut.

Die grosse Frage

Sion hat Servette seit 2021 nicht mehr bezwungen. Endet diese Serie am Samstag? «Seit ich hier bin, habe ich noch kein Derby gewonnen. Ich hoffe, dass es am Samstag so weit ist», sagt Numa Lavanchy. Der Sion-Spieler weiss aber, dass es dafür einen harten Kampf braucht: «Ob ein Sieg in der Super League, in einem Derby oder auswärts: Nichts ist einfach.»

Gesagt ist gesagt

«Vor der Pause haben wir Schwung aufgenommen. Ich bin überzeugt, dass wir daran anknüpfen können.» Das sagt ebenfalls Numa Lavanchy. Die lange Meisterschaftspause darf keine Ausrede sein. Sion muss auf dem aufbauen, was sich die Mannschaft gemeinsam erarbeitet hat – auch wenn Winsley Boteli in den vergangenen Tagen im Training fehlte.

Die Blick-Prognose

Ein Sion-Sieg im Stade de la Praille ist schwer vorstellbar. Servette braucht Punkte, und das kontrollierte Genfer Kombinationsspiel mit flachen Pässen liegt der Mannschaft von Didier Tholot nicht. Eine Lösung hat der Sion-Trainer gegen Servette bisher nie gefunden. Blick tippt auf einen Genfer Sieg mit einigen Toren!

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Cipriano; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Berdayes, Surdez; Boteli.

Wer fehlt?

Fodé Sylla (gesperrt), Donat Rrudhani und Kreshnik Hajrizi (beide verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

  1. Boteli 4,6
  2. Chouaref 4,5
  3. Kabacalman 4,3
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Der Schiedsrichter

Nico Gianforte leitet die Partie. VAR ist Luca Piccolo.

Der Gegner

Jocelyn Gourvennec muss Servettes Offensive umbauen: Cognat, Stevanovic und Fofana fehlen verletzt. Damit verlieren die Genfer wichtige Impulsgeber. Trotz ihrer stabilen Abwehr bieten die personellen Lücken Chancen auf Punkte. Hier gehts zum Servette-Inside.

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10.

Runde

  • Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr
  • Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr
  • Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr
  • So., GC – YB 14.00 Uhr
  • So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr
  • So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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