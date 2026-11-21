Es ist eine der erstaunlichsten Serien im Schweizer Fussball: Seit fünf Jahren hat Sion gegen Servette kein Rhone-Derby mehr gewonnen. «Wir beenden den Fluch am Samstag», sagt der Held des letzten Walliser Sieges, Goalie Kevin Fickentscher.

Darum gehts 2021 gewinnt der FC Sion letztmals ein Rhone-Derby gegen Servette

Der damalige Goalie und Held des Spiels Kevin Fickentscher erinnert sich

Warum ist das Spiel zwischen Sion und Servette eigentlich ein Derby?

Alain Kunz Reporter Fussball

Fünf Jahre sind im Fussball eine Ewigkeit. Denn Meisterschaft für Meisterschaft spielt man zwei-, drei- oder viermal gegeneinander. Dass da die eine Mannschaft nie gewinnt, obwohl es quasi immer eng ist, erstaunt.

Im Fall des sogenannten Rhone-Derbys zwischen Sion und Servette ist das so. Der letzte Walliser Sieg datiert vom 24. Oktober 2021. Im Walliser Tor stand damals der Waadtländer Kevin Fickentscher (38), der zwölf Jahre lang zum Kader des FC Sion gehörte, davon fünf als Nummer eins.

Dank Fickentscher hat Sion überhaupt mal in 14 Spielen gewonnen

Fickentschers Erinnerung an diesen Tag ist vage: «Hat Servette nicht geführt? Hat nicht Pajtim Kasami das Siegtor geschossen?» Beides falsch. Sion führte durch Stojilkovic 1:0. Und Kasami war damals beim FC Basel. «Puh! Jetzt erinnere ich mich. An dieses Tor von Filip, der Goalie Frick umdribbelte. Und daran, dass ich kein schlechtes Spiel gemacht habe.»

Was wohl eine ziemliche Untertreibung ist, denn für den Walliser «Nouvelliste» war der ehemalige U21-Nati-Goalie der Mann des Spiels. «Ich habe das Derby geliebt! Ich habe alles im Vorfeld aufgesaugt: die vielen Interviews, die vielen Storys, die Anspannung in der Kabine. Das hat mich enorm motiviert.»

Doch warum ist dieses Spiel eigentlich ein Derby und nicht eines mit Lausanne? Und sogar das einzig echte Romand-Derby? Ex-Sion-Coach Stéphane Henchoz erklärt das so: «Da ist die grosse Stadt, dort der kleine Klub aus den Bergen. Es prallen unterschiedliche Welten aufeinander. Die Unterschiede zwischen den beiden Grossstädten Genf und Lausanne sind viel weniger ausgeprägt. Sion – Servette, das ist explosiv.»

Die Petarde von 2001

Explosiv wars im wahrsten Sinn des Wortes 2001, als am 18. März im Tourbillon unmittelbar neben Servette-Goalie Eric Pédat eine selbstgebastelte Petarde explodierte. Es ist die 40. Minute. In der Pause muss der Captain mit Gleichgewichtsstörungen und Ohrensausen raus. Damals sagte er nach dem Spiel: «Ich stehe unter Schock. Auf einem Ohr höre ich immer noch nichts.»

Dennoch wird das Spiel fertig gespielt – Sion gewinnt 2:1 – und erstaunlicherweise als Geisterspiel neu angesetzt statt forfait gewertet. Es endet 1:1.

Sion spielte jahrelang gegen den Abstieg

Zurück ins Jahr 2026. Wie erklärt sich Fickentscher, der 2024 zurücktrat und zu 86 Prozent als Physiotherapeut in Saxon arbeitet und Goalietrainer der U21 des FC Sion (1. Liga) ist, diese Serie? «Derbys sind ja immer verrückt und hochemotional. Dass da eine Mannschaft so lange nicht gewinnt, ist erstaunlich. Ich habe nur eine Erklärung: Wir haben damals immer gegen den Abstieg gespielt.»

Doch auch seit der Klub zurück an der Spitze ist, hat Sion das oft zu einem Hassderby hochstilisierte Duell in vier Anläufen nicht gewinnen können. YB, Basel oder Leader Lugano braucht die Equipe von Didier Tholot nicht zu fürchten. Servette schon. Im letzten Spiel gabs sogar ein 3:0 für die Grenats, was den Walliser Coach stinksauer machte: «Das Resultat spiegelt den Spielverlauf allerdings nicht wider», so Fickentscher. «Wenn Boteli das 1:2 macht, läuft alles anders. Aber weil es am Ende ein 0:3 gibt, sind die Kritiken harsch. Das tut jedem Coach weh.»

Doch das wird sich für Fickentscher nicht wiederholen, eine der längsten Sieglosserien der Super League soll am Samstag enden: «Wir machen Schluss mit diesem Fluch!»

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