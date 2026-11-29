Bis 2029 steht Didier Tholot beim FC Sion unter Vertrag. Danach muss für den 62-Jährigen nicht Schluss sein: Er schliesst einen längeren Verbleib als Trainer nicht aus.

Darum gehts Im November 2023 erleidet Didier Tholot einen Herzstillstand in der Trainerkabine, von dem er sich vollständig erholt

Tholots Vertrag läuft bis 2029, er will seine Karriere grundsätzlich in Sion beenden

2021 holt Tholot einen gewissen Samuel Essende aus der dritten Liga zu Ligue-2-Klub Pau

Alain Kunz Reporter Fussball

Blick: Didier Tholot, Sie arbeiten nun insgesamt sieben Jahre in Sion. Das sind 2561 Tage oder 365 Wochen oder 84 Monate. Sagen Sie sich dann und wann: Das ist doch verrückt lang!

Didier Tholot: Es ist verrückt! Ich habe dem FC Sion sieben Jahre meines Lebens gewidmet. Ich hatte bei meiner dritten Rückkehr nicht gedacht, dass es so lange dauern würde. Aber jedes Mal, wenn ich hier war, habe ich mich wohlgefühlt. Es entspricht dem, was ich will. Ich glaube, im Leben ist manches vorbestimmt. Wie das hier.

Schicksal?

Ja. Wie auch immer, wird das Wallis ein grosser Teil meines Lebens sein. Auch über den Fussball hinaus. Vielleicht bleibe ich sogar noch etwas länger …

Sie sind dennoch nicht der dienstälteste Trainer – das ist Mattia Croci-Torti, der seit fünf Jahren im Amt ist.

Und das zu Recht! Er ist ein toller Mensch und macht in jeder Hinsicht einen Superjob. Aber ich bin kein Statistikmensch. Ich renne keinen Rekorden nach und keiner Bekanntheit. Das ist mir im Grunde egal. Mir reicht das, was ich gerade mache, zu meinem Glück. Mir ist wichtig, ich selbst zu bleiben und so aufrichtig, geradlinig und ehrlich wie möglich zu sein.

Sie sind jetzt 62. Macht Sie dieser sehr stressige Job nicht müde?

Ich gehe ihn nicht mehr gleich an, deshalb ermüdet er mich weniger. Zudem habe ich einen sehr kompetenten Staff und delegiere viel mehr als früher. Und ich bin nicht mehr in einem Projekt wie früher, wo ich unbedingt glänzen musste, weil ich in die französische Ligue 1 wollte. Ausser es geschieht völlig Unvorhergesehenes, werde ich meine Karriere hier beenden.

Sie haben Ihren Vertrag bis 2029 verlängert. Warum nicht bis 2030? Dann wären Sie am Vertragsende offiziell im Pensionsalter.

In Sion für drei Jahre zu unterschreiben, ist schon sehr lang ...

2028 sollte die neue Academy fertig sein. Dann werden Sie ganz andere Trainingsbedingungen vorfinden als gerade jetzt Ende November, wenn es im Wallis keinen guten Rasenplatz mehr gibt, nicht mal in Ihrem Trainingszentrum.

Das wird eine sehr schöne Sache. Ich spreche nicht für mich, sondern für den Klub, für den Präsidenten, für Barthélémy Constantin und für alle Junioren. Man spricht oft davon, junge Walliser in die erste Mannschaft zu bringen. Aber dafür braucht es Mittel und gute Bedingungen. Wenn ich Vater eines Juniors wäre und die Anlagen hier wären nicht top, und ich die Wahl hätte zwischen YB, Basel oder sonst einem Topklub, dann würde ich mein Kind vielleicht dorthin schicken. Wenn wir aber alle Mittel hätten und ein kompetentes Zentrum, bin ich überzeugt, dass wir noch mehr Eigengewächse herausbringen werden.

Und im Jahr 2032 soll das Cervin Coliseum fertig sein, dieses Prunkstück von einem Stadion. Werden Sie noch da sein?

Oh ja! Ich weiss nicht, in welcher Rolle. Vielleicht einfach auf der Tribüne. Aber ich werde da sein, denn Sion ist Teil meines Lebens.

Sie schliessen aber nicht aus, dass Sie als Trainer noch da sein könnten?

Man soll nie nie sagen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich im April verlängere. Ich treffe viele Trainer und Leute aus dem Fussball, die aufgehört haben und mir sagen, dass sie sich langweilen.

Und wenn Sie den Titel holen, sagen Sie dann vielleicht: «Jetzt habe ich alles erreicht, ich höre auf»?

Ich bin nicht unbedingt so. Aber ich möchte auf jeden Fall in diese Situation kommen, das überlegen zu dürfen. Entscheiden kann man aber erst, wenn man es geschafft und die Emotionen erlebt hat.

Sie sind mit Sion aufgestiegen, haben den Ligaerhalt geschafft und den Klub in die Europacup-Qualifikation geführt. Bleiben als Ziele eine europäische Ligaphase, der 14. Cupsieg und der dritte Titel. In dieser Reihenfolge?

Ich habe ja den 13. Cupsieg in Basel als Trainer erlebt. Dann will man das unbedingt wieder: einen Titel gewinnen. Das habe ich bisher nicht geschafft, ausser in der Challenge League. In Frankreich hat man mich immer in die Schublade des Feuerwehrmanns gesteckt. Aber nicht als Coach für einen Klub mit Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze gesehen. Jetzt kann ich beweisen, dass die unrecht hatten.

Oder sind YB und Lugano zu stark? Die Berner kann der FC Sion am Sonntag überholen …

Wir stehen auf einer soliden Basis. Dann kann es schnell gehen. Wir haben jetzt 29 Punkte, Thun hatte zu diesem Zeitpunkt letzte Saison 31. Im Jahr davor hatte Basel 26 Punkte. Wir sind also auf jeden Fall im Rennen.

Nachdem der FC Sion sich für die Niederlage in Genf revanchieren konnte, kommt jetzt ein weiterer Gegner, gegen den er in der ersten Runde verloren hat. Herrscht auch hier ein Gefühl von Revanche?

Es ist mehr als ein Gefühl von Revanche. Dieses Spiel ist ein Richtungsweiser. Wenn wir es gewinnen, sind wir gerüstet, zu sagen: Wir sind bis zum Schluss dabei. Wenn nicht, sind wir vielleicht noch in einer Lernphase. So wie wir gegen Ajax gelernt haben, im ersten Spiel in Bern und gegen Lugano. Und YB hat offensiv ein enormes Potenzial.

YB hat 17 Spiele in Folge jeweils zwei oder mehr Tore erzielt. Beeindruckend.

Sehr! Die Defensive wird auf jeden Fall entscheidend sein. Wenn wir solid stehen, können wir YB in Schwierigkeiten bringen. Sonst wird es sehr schwierig.

Samuel Essende hat 16 Tore gemacht, und die Meisterschaft ist noch nicht einmal zur Hälfte gespielt. Eine verrückte Zahl. In Ihren besten Saisons als Spieler haben Sie für Martigues in der Division 1, der heutigen Ligue 1, zweimal 13 Tore gemacht. In Sion mit Auf- und Abstiegsrunde waren es 17 Treffer.

Ich kenne Samuel gut, weil ich zu seiner Entwicklung beigetragen habe ... Ich habe ihn von Avranches nach Pau geholt. Er hat übrigens in einem Interview gesagt, dass er dank der guten Saison in Pau weiterziehen konnte. Er passt genau zum Spiel von YB, mit guten Flankengebern und vielen Bällen im Strafraum.

Was haben Sie damals in ihm gesehen?

Er hat alle Qualitäten, um wirklich etwas zu erreichen. Er ist ein Brocken und sehr kopfballstark. Damals hatte er Mühe mit dem Kombinationsspiel, daran haben wir gearbeitet. Heute ist sein Spiel viel strukturierter. Früher war er etwas wild. Heute rennt er nicht überall hin, sondern im richtigen Moment. Er geht nicht mehr auf die Seiten, er ist im Strafraum und schiesst Tore. Ihn zu stoppen, ist schwierig.

Er ist zudem ein super Typ, wirkt mental sehr gefestigt, intelligent, smart.

Damals fand ich ihn etwas zu selbstsicher. Heute ziehe ich den Hut. Zumal es zuerst gar nicht lief, als er nach Bern kam. Aber er hat sich durchgebissen.

Didier Tholot persönlich Didier Tholot wird am 2. April 1964 in Feurs in der Loire geboren. Das Fussballspiel erlernt der nur 1,72 m grosse Stürmer in der inzwischen aufgelösten nationalen Akademie in Vichy. Er spielt unter anderem für Reims, Saint-Étienne und Bordeaux (mit Zinédine Zidane) in der Ligue 1, macht dort 235 Spiele und 53 Tore. 1996 erreicht er gemeinsam mit Zidane den Final im Uefa-Cup, den die Girondins gegen Bayern München verlieren. In der Schweiz läuft er für Sion, den FCB, YB und Vevey auf, wo er sein erstes Spielertraineramt bekleidet. In der NLA macht er in 110 Spielen 35 Tore. Er wird 2003 Spielertrainer des FC Sion in der NLB. In Frankreich trainiert er Reims, Châteauroux, Bastia, Nancy und Pau. Dazwischen drei weitere Male den FC Sion, mit dem er zweimal den Cup gewinnt. Tholot ist zum zweiten Mal verheiratet und hat zwei Söhne (39 und 33) aus erster Ehe. Seine zweite Frau hat auch zwei Kinder. Er wird am 1. Juli 2023 zum dritten Mal Sion-Trainer mit der Mission «Wiederaufstieg». Dieser gelingt, in der zweiten Saison schafft er den Ligaerhalt, in der dritten die Qualifikation für die Conference League, die Sion in den Playoffs gegen Ajax Amsterdam verpasst. Tholots Vertrag wird im April um drei weitere Jahre verlängert. Didier Tholot wird am 2. April 1964 in Feurs in der Loire geboren. Das Fussballspiel erlernt der nur 1,72 m grosse Stürmer in der inzwischen aufgelösten nationalen Akademie in Vichy. Er spielt unter anderem für Reims, Saint-Étienne und Bordeaux (mit Zinédine Zidane) in der Ligue 1, macht dort 235 Spiele und 53 Tore. 1996 erreicht er gemeinsam mit Zidane den Final im Uefa-Cup, den die Girondins gegen Bayern München verlieren. In der Schweiz läuft er für Sion, den FCB, YB und Vevey auf, wo er sein erstes Spielertraineramt bekleidet. In der NLA macht er in 110 Spielen 35 Tore. Er wird 2003 Spielertrainer des FC Sion in der NLB. In Frankreich trainiert er Reims, Châteauroux, Bastia, Nancy und Pau. Dazwischen drei weitere Male den FC Sion, mit dem er zweimal den Cup gewinnt. Tholot ist zum zweiten Mal verheiratet und hat zwei Söhne (39 und 33) aus erster Ehe. Seine zweite Frau hat auch zwei Kinder. Er wird am 1. Juli 2023 zum dritten Mal Sion-Trainer mit der Mission «Wiederaufstieg». Dieser gelingt, in der zweiten Saison schafft er den Ligaerhalt, in der dritten die Qualifikation für die Conference League, die Sion in den Playoffs gegen Ajax Amsterdam verpasst. Tholots Vertrag wird im April um drei weitere Jahre verlängert. Mehr

Schauen wir zurück auf den November 2023, als Sie dem Tod nach einem Herzstillstand von der Schippe sprangen. Gibts da noch Probleme?

Nein. Ich unterziehe mich regelmässigen Untersuchungen, alles ist gut. Und ich habe keine Kopf- und Rückenschmerzen mehr wie vor der Herzoperation. Ich fühle mich viel weniger müde und viel besser. Am Ende sage ich mir, dass es vielleicht ein Segen war. An jenem Tag hatte ich einen guten Stern. Und: Ich habe mit dem Rauchen aufgehört.

Das tut gut!

Und wie! Ich hatte vorher immer gesagt, es wäre sehr schwierig, aufzuhören, weil ich es brauchte. Aber nach dem Schmerz, den ich an jenem Tag gespürt habe, ist es unmöglich, dass ich wieder eine Zigarette anrühre, und ich werde auch nie mehr eine anfassen. Ausserdem habe ich meine Frau überzeugt, auch aufzuhören. Auch das ist sehr gut.

Gibt es noch Einschränkungen?

Nein. Ich passe schon auf, aber nicht mehr als nötig. Ich nehme meine Tabletten. Das ist alles. Ich hatte das Glück, Spitzensportler gewesen zu sein, so hat das Herz alles sehr gut verkraftet. Viele Patienten verlieren zehn, zwanzig oder dreissig Prozent ihrer Herzleistung. Ich bin bei hundert.

Nach der OP haben Sie gesagt, dass Sie sich nicht mehr unnötig über kleine Probleme aufregen würden. Ist das immer noch so?

Ja, es ist so. Aber es hat nicht nur damit zu tun.

Sondern?

Wichtig ist auch: Ich bin in einem Klub, in dem wir uns alle gut kennen und uns alle stark weiterentwickelt haben. Mein Präsident hat sich entwickelt, Barth hat sich entwickelt, ich habe mich entwickelt, mein Staff auch. Nach der früheren Instabilität können wir uns heute die Dinge sagen, ohne beleidigt zu sein oder es schlecht aufzunehmen. Wir wissen, dass es darum geht, den Klub voranzubringen. Das hilft auch.

Man ist freier, wenn man so arbeiten kann.

Ja. Ich habe zwar für drei Jahre unterschrieben, aber man weiss nie, was passiert. Es kann sechs Monate dauern, neun Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Ich weiss es nicht. So oder so bereitet es mir kein Kopfzerbrechen mehr. Ich lebe im Moment. Dann sehen wir weiter. Wenn etwas positiv ist – umso besser. Wenn es weniger positiv oder negativ ist, dann ist es so. Ich bin heute in einem Alter, in dem ich sagen kann: Ich habe gemacht, was ich machen wollte, und ich mache, was ich machen will.

Achten Sie sehr auf die Ernährung?

Ja, aber das habe ich immer gemacht. Ich kann ein Côte de bœuf essen. Und ich liebe Fondue und Raclette. Wenn man sich das gönnt, isst man am nächsten Tag halt einen Salat ... Ich versuche zu vermeiden, an Gewicht zuzulegen. Als Profitrainer hat man auch ein Image. Dieses Image ist wichtig gegenüber den Spielern.

Aber ein Glas Wein gehört immer noch dazu.

Ich trinke immer ein gutes Glas Wein.

Immer noch aus beiden Welten: Bordeaux und Wallis?

Ja. Zumal ich in ein kleines Château in Saint-Émilion namens Roc de Calon investiert habe … Ich empfehle den Wein übrigens sehr.

Im Moment ist Ihr Lebensmittelpunkt das Wallis. Und nach dem Job in Sion?

Das ist ein Projekt, das wir gerade aufgleisen. Mein Haus in Bordeaux steht zwanzig Autominuten vom Meer entfernt. Im Wallis habe ich eine Wohnung in Chamoson. Und wir wollen beides haben: das Meer und die Berge. Denn ich liebe es Ski zu fahren, vor allem in Verbier. Also werden wir an beiden Orten wohnen. Vielleicht sogar mehr in der Schweiz.

Ihre Kinder sind ja alle erwachsen.

Ja, längst. Sowohl meine aus erster Ehe als auch jene meiner zweiten Frau.

Zurück zum Fussball. Als Sie 2023 nach Sion zurückgekommen waren, sagten Sie, Sie wollten Mario Balotelli nicht, weil einer, der derart wenig trainiere und zudem Captain sei, ein verheerendes Bild für die Mannschaft abgebe. Besteht bei Winsley Boteli eine ähnliche Gefahr?

Er ist jung, sehr jung. Und dann platzt plötzlich deine Blase, du schiesst Tore gegen Ajax Amsterdam, kommst in die Nationalmannschaft – und alle reden von dir. Damit muss man erst mal umgehen können.

Es geht für Sie also darum, ihn auf dem Boden zu halten.

Natürlich. Das ist sogar das Wichtigste.

In Luzern hat er sich den Ball geschnappt und den Penalty geschossen – und prompt verschossen. Was haben Sie da gedacht?

Ich war angepisst, klar. Positiv kann man sagen: Er hat Verantwortung übernommen.

Er wird sicher gehörig etwas zu hören gekriegt haben.

Klar. Wir hatten zwei Schützen bestimmt. Er war der zweite. Nun bestimme ich nur noch einen …

Gegen Servette sass er auf der Bank. Wie hat er das aufgenommen?

Wie alle Spieler, die auf der Bank sitzen. Nicht so gut. Aber ich bin nicht da, um Geschenke zu machen oder jemanden zu bevorzugen. Ich will in meinen Entscheidungen logisch sein. Rilind Nivokazi hatte zuvor in Vaduz für Winsley gespielt, weil der krank war, und das sehr gut. Man muss sich als Trainer sonst schon den Kopf genug zerbrechen, wenn man etwas ändern muss, weil es nicht läuft. Dann soll man das nicht auch noch tun, wenn es läuft.

Derzeit müssen Sie wohl viel mit ihm sprechen.

Ja. Aber nicht nur mit ihm. Ich habe auch mit Rilind viel gesprochen, weil er als bester Torschütze der letzten Saison fast immer auf der Bank sass. Denn ich lasse niemanden am Strassenrand stehen. Wenn wir Spiele in der Schlussphase noch umdrehen oder wenn wir Konstanz zeigen, dann, weil wir alle einbeziehen. Nehmen wir Théo Berdayes: Vor sieben, acht Spielen hiess es noch, er habe nicht die Qualität für eine wichtige Rolle. Und wenn man ihn heute spielen sieht …

Wie weit kann es Winsley Boteli bringen?

Das entscheidet er. Er hat einen unglaublichen Torriecher. Das ist nicht jedem gegeben. Die Frage ist: Gebe ich mir die Mittel, um dorthin zu kommen, wohin ich will? Oder begrenze ich mich? Er muss das tun, was nötig ist: enorm hart arbeiten. Wie alle grossen Fussballer. Dann gibt es kaum Grenzen. Aber viele junge Spieler mit enormem Potenzial haben sich die Flügel verbrannt, weil sie dachten: «Es reicht, ich muss nicht mehr arbeiten, ich bin ja da.»

Da hilft es sicher, dass Christian Constantin Botelis Vater an die Seite seines Sohns geholt hat und die beiden nun zusammenwohnen.

Ganz bestimmt.

Apropos Constantin. Kommt er immer noch in die Garderobe?

Manchmal. Nicht immer. Nicht sehr oft.

Man hat das Gefühl, er sei noch ruhiger geworden als letzte Saison. Täuscht das?

Er ist ruhig, weil wir oben stehen. Weil er Vertrauen in Barth und mich hat. Aber er ist sehr ambitioniert. Da kann es schon passieren, dass er seine Ruhe wieder verliert ...