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Petar Djordjevic Redaktor Sport

Einen Ausflug nach Europa hat der FC Sion in dieser Saison nun hinter sich. Auf Instagram hat der Spieler der Woche, Benjamin Kololli (33), den Ausflug mit seinen Teamkollegen im Europa-Park festgehalten. Die geposteten Bilder zeigen, wie sich diverse Sion-Spieler im deutschen Freizeitpark vergnügen.

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Sportlich ist Sions Europareise noch nicht gesichert. Die Walliser befinden sich in der Super-League-Tabelle aktuell noch auf Platz 4 hinter St. Gallen und müssen für eine direkte Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb auf den Cupsieg der Ostschweizer hoffen. Gegen den Verfolger aus Basel hat Sion die Nase vorn. Möglicherweise verhilft der Europa-Park-Besuch zu einem euphorischen Schlussspurt.

3:03 Highlights im Video: Zigi wird von Kolollis Hackentrick kalt erwischt

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