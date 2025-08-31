Gegen Sion fährt der FC Basel den ersten Auswärtssieg in dieser Saison ein. Im Wallis wagt Trainer Ludovic Magnin (46) ein kleines Experiment.

Ludovic Magnin feiert in seinem vierten Auswärtsspiel (dreimal Liga, einmal Champions League) seinen ersten Sieg als FCB-Trainer.

Darum gehts FCB gewinnt in Sion, Magnin erleichtert über ersten Auswärtssieg

Magnin experimentiert mit Koindredi als Spielmacher und Shaqiri auf Flügel

Lucas Werder Reporter Fussball

Ludovic Magnin (46) wird sich keine Illusionen gemacht haben. Der Lausanner weiss ganz genau, dass ihm eine ungemütliche Länderspielpause geblüht hätte, wenn sein FCB auch auswärts in Sion (1:0) Punkte liegengelassen hätte. Wohl auch darum sagt der Basler Trainer nach dem ersten Auswärtssieg unter seiner Regie: «Das war extrem wichtig.»

Im Wallis liefert Magnins Team sein bestes Gastspiel dieser Super-League-Saison ab. Angesichts der beiden bescheidenen Auftritte gegen St. Gallen (1:2) und vor allem Lugano (1:3) aber auch nur bedingt ein Massstab. Zufrieden ist der Trainer dennoch. «Wir haben bis in die letzten 15 Minuten dominiert und am Ende das erste Mal zu null gespielt», hält Magnin fest.

Drei Tage nach dem bitteren Champions-League-Out wagt der FCB-Trainer ein kleines Experiment. Für den angeschlagenen Philip Otele stellt Magnin Koba Koindredi in die Startelf. Allerdings nicht auf den Flügel, sondern auf die Spielmacher-Position. Dafür weicht Xherdan Shaqiri auf die rechte Aussenbahn aus – und liefert von dort die Vorlage zum Siegestreffer von Junior Zé. «Das war eine Option, die ich seit Wochen im Kopf hatte», erklärt Magnin. «International war es mir aber etwas zu heiss. Darum war heute genau der richtige Moment.»

Magnin muss neue Spieler integrieren

Ganz glücklich ist der Basler Coach mit dem Auftritt seiner Mannschaft dann aber doch nicht. «In der Schlussphase hat Sion gedrückt. Wir müssen aber schon zuvor das zweite Tor machen.» Den Fokus in der Länderspielpause vor allem auf den Torabschluss legen will Magnin jedoch nicht. «Wir haben auf den letzten 30 Metern zu wenig den Raum attackiert. Ich möchte noch mehr Tiefe in unser Spiel bekommen», so Magnin.

Die zweite Aufgabe, die sich der FCB-Trainer für die kommenden zwei Wochen vorgenommen hat: die neuen Spieler schnellstmöglich ins Team zu integrieren. Das gilt neben dem vor ein paar Tagen verpflichteten Jeremy Agbonifo, der in Sion bereits das erste Mal auf der Bank sitzt, auch für die Spieler, die in den kommenden Tagen noch dazustossen werden. Mit Innenverteidiger Flavius Daniliuc (Salernitana) und Flügel Ibrahim Salah (Rennes) dürften die Basler demnächst zwei Neuverpflichtungen bekannt geben.