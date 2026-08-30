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Shootingstar Boteli über Wechselgerüchte
«Kann nicht bestätigen, dass ich bei Sion bleibe»

Wieder trifft Winsley Boteli. Der Marktwert des Sion-Stars geht in die Höhe. Zu den Wechselgerüchten machen alle Beteiligten ein Pokerface.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Das Autogramm von Winsley Boteli ist bei den Fans begehrt.
Foto: keystone-sda.ch
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Lucas WerderReporter Fussball

Wer auch sonst? Natürlich ist es Winsley Boteli (20), der gegen Lugano (1:2) für den zwischenzeitlichen Walliser Ausgleich sorgt. Nach zehn Einsätzen in Super League und Conference-League-Quali steht der Sion-Überflieger nun bereits bei zehn Toren und zwei Vorlagen.

Doch wie viele werden noch dazukommen? In der Halbzeitpause erklärt Sportchef Barthélémy Constantin im Blue-Interview, dass Boteli auch nach Ende des Transferfensters weiterhin für Sion auflaufen werde – trotz des grossen Interesses mehrerer ausländischer Klubs.

Boteli: «Ich bin nicht Gott»

Der U21-Nationalspieler sieht das aber offenbar etwas anders. «Das kann ich nicht bestätigen, ich bin ja nicht Gott», so Boteli. «Wir werden sehen, was passiert. Im Moment bin ich hier und sehr glücklich. Ich bin nur etwas enttäuscht, den Fans keinen Sieg beschert zu haben.»

Klar ist: Zum Schnäppchenpreis wird der Genfer das Wallis ganz sicher nicht verlassen. Gegenüber Blick hatte Christian Constantin schon vor Botelis Dreierpack gegen Ajax erklärt, dass 20 Millionen Euro zu wenig seien. «Damit bezahle ich die laufenden Rechnungen für die nächsten zehn Tage …», so CC. Nach der Partie in Amsterdam fragte Blick dann bei Sohn Barthélémy nach, ob nun 30 Millionen reichen würden. «Mal sehen», so der Sportchef lächelnd.

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5
10
11
3
FC Basel
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5
3
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FC St. Gallen
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4
1
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5
FC Sion
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4
1
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5
-5
6
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FC Lausanne-Sport
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5
-1
5
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