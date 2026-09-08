DE
FR
Abonnieren

Shaqiri als Transferargument
Basel verstärkt sich in der Verteidigung

Der FCB hat einen neuen Aussenverteidiger gefunden: Clément Michelin stösst ablösefrei zum FC Basel.
Publiziert: 12:23 Uhr
|
Aktualisiert: 12:48 Uhr
Kommentieren
Clément Michelin wechselt ablösefrei zum FCB.
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Der FC Basel verpflichtet mit Clément Michelin (29) einen neuen Aussenverteidiger. Der Franzose spielte zuletzt für den spanischen Zweitligisten Real Valladolid. Nachdem sein Vertrag Anfang September aufgelöst worden war, wechselt er ablösefrei in die Schweiz. In Basel unterschreibt Michelin bis 2028.

Michelin wurde in Toulouse ausgebildet und sammelte bei mehreren Klubs in der Ligue 1, Ligue 2 und der spanischen Zweitliga Erfahrung. «Clément ist ein sehr dynamischer Spieler und überzeugt mit seinem offensiven Drang über die Aussenpositionen», sagt FCB-Technikdirektor Andreas Herrmann über den Neuzugang. Der 29-Jährige könne auf beiden Seiten eingesetzt werden.

«Die Aussicht, mit Shaqiri zusammenzuspielen, machte es mir leicht»

Michelin freut sich auf seine neue Aufgabe: «Der FCB war mir natürlich ein Begriff von den vielen bekannten Spielern und internationalen Auftritten. Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich vom Interesse des Klubs hörte. Und die Aussicht, im selben Team wie Shaqiri zu spielen, machte es mir ebenfalls leicht …» Nun kann Michelin beweisen, dass er Shaqiri und dem FCB weiterhelfen kann.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
«Es ist eindeutig: Lichtsteiner will nicht mit ihm spielen»
5:04
Wie weiter im Fall Shaqiri?«Klare Sache: Lichtsteiner will nicht mit ihm spielen»
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel