Der FCB hat einen neuen Aussenverteidiger gefunden: Clément Michelin stösst ablösefrei zum FC Basel.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der FC Basel verpflichtet mit Clément Michelin (29) einen neuen Aussenverteidiger. Der Franzose spielte zuletzt für den spanischen Zweitligisten Real Valladolid. Nachdem sein Vertrag Anfang September aufgelöst worden war, wechselt er ablösefrei in die Schweiz. In Basel unterschreibt Michelin bis 2028.

Michelin wurde in Toulouse ausgebildet und sammelte bei mehreren Klubs in der Ligue 1, Ligue 2 und der spanischen Zweitliga Erfahrung. «Clément ist ein sehr dynamischer Spieler und überzeugt mit seinem offensiven Drang über die Aussenpositionen», sagt FCB-Technikdirektor Andreas Herrmann über den Neuzugang. Der 29-Jährige könne auf beiden Seiten eingesetzt werden.

«Die Aussicht, mit Shaqiri zusammenzuspielen, machte es mir leicht»

Michelin freut sich auf seine neue Aufgabe: «Der FCB war mir natürlich ein Begriff von den vielen bekannten Spielern und internationalen Auftritten. Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich vom Interesse des Klubs hörte. Und die Aussicht, im selben Team wie Shaqiri zu spielen, machte es mir ebenfalls leicht …» Nun kann Michelin beweisen, dass er Shaqiri und dem FCB weiterhelfen kann.

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