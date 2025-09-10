DE
Servettes Transferzeugnis
Spieler mit XXL-Gehalt ist ein Ärgernis – es gibt einen Hoffnungsträger

Servette hat einen miserablen Saisonstart hingelegt und sich bereits von Trainer Thomas Häberli getrennt. Dementsprechend sieht nach Ablauf der Transferfrist die Bilanz aus.
Publiziert: vor 16 Minuten
Darum gehts

RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef
1/6
Jocelyn Gourvennec (53) ist der neue Hoffnungsträger bei Servette.
Foto: keystone-sda.ch

Der Königstransfer

Zweifellos die Ankunft von Jocelyn Gourvennec (53) auf der Trainerbank als Nachfolger von Thomas Häberli (51), der bereits nach zwei Liga-Pleiten und dem Scheitern in der Champions-League-Quali die Koffer packen musste. Servette hat sich dank dieses Personalentscheids der Vereinsführung klar stärker positioniert, auch wenn die guten Resultate bislang noch ausgeblieben sind. Was die Spieler angeht, verdient keiner der Neuzugänge diese Bezeichnung.

Der schmerzhafteste Abgang

Dereck Kutesa (27), der Schweizer Nationalspieler und waschechter Genfer, ist zu AEK Athen gewechselt. Er hinterlässt eine grosse Lücke im Angriff der Genfer, die bislang noch nicht wieder gefüllt werden konnte.

Der Ladenhüter

Jérémy Guillemenot (27), kein Zweifel. Ein XXL-Gehalt für XXS-Leistungen. Sein Ballverlust führte zum Ausscheiden in den Playoffs der Conference League gegen Schachtar Donezk. Und der gebürtige Genfer weiss auch nicht mehr, wie man angreift und Tore schiesst. Sein Selbstvertrauen ist am Boden. Der einzige Grund, warum Guillemenot noch immer bei Servette ist, ist, weil kein anderer Klub sein hohes Gehalt übernehmen kann – und vor allem nicht übernehmen will.

Die ungelöste Frage

Kann Servette dank der Nachwuchstalente Loun Srdanovic (19), Kyan Varela (19) und Tiémoko Ouattara (20) weiter an der Tabellenspitze mitspielen? Tatsache ist, dass die Grenats den Spielern ihrer Akademie mehr Spielzeit geben wollen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Strategie mittelfristig auszahlen wird.

Die Sportchef-Note: 3

Derzeit scheint das Genfer Kader nicht wirklich besser zu sein als im Vorjahr. Werden Lamine Fomba (27) und Florian Ayé (28) diese Einschätzung widerlegen können? Der Cupsieger von 2024 und Tabellenzweite der letzten Saison steht in der Liga noch ohne Sieg da. Im Europacup ist man in allen drei Duellen gescheitert und steht mit leeren Händen, sprich ohne Qualifikation für die Gruppenphase da. Servette hat den Saisonstart in den Sand gesetzt – und zwar richtig.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
