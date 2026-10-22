Sylvain Djoho wird bis zum 30. November an den FC Grand-Saconnex ausgeliehen. Er erhofft sich mehr Spielzeit.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Servette gibt Sylvain Djoho (19) vorübergehend ab. Der junge Verteidiger wird bis zum 30. November an den FC Grand-Saconnex ausgeliehen. Damit bleibt der Fussballer in Genf, wechselt jedoch innerhalb der Region den Verein. Grand-Saconnex spielt in der Promotion League, der dritthöchsten Schweizer Liga.

Djoho gehört zu den jüngeren Spielern im Servette-Kader und konnte bereits Erfahrungen im Umfeld der ersten Mannschaft sammeln, trotzdem kam er bisher wenig zum Zug. Er bestritt bislang zwei Pflichtspiele: einen Kurzeinsatz in der Super League und einen im Schweizer Cup. Entsprechend gering fiel seine bisherige Spielzeit auf höchster Ebene aus. Beim FC Grand-Saconnex soll der junge Verteidiger nun weitere Erfahrungen im Aktivfussball sammeln und regelmässig Spielpraxis erhalten.

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