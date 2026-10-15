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Kam bisher zu Joker-Einsätzen
Servette bindet Flügel-Talent an sich

Tristan Nunez verlängert bei Servette seinen Vertrag bis 2029. Die Genfer sehen Potenzial im jungen Franzosen.
Publiziert: 13:38 Uhr
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Tristan Nunez verlängert in Genf bis 2029.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Servette verlängert den Vertag von Tristan Nunez (17). Der junge Franzose verlängert sein Arbeitspapier bis 2029. Im Juli gab der Linksaussen sein Profidebüt für die Genfer und seither kam er auf zwei Kurzeinsätze in der Super League und einem Joker-Einsatz im Cup. Wenn er nicht im Kader der Profis ist, läuft er für die zweite Mannschaft Servettes auf. Da traf er bereits dreimal in sieben Spielen.

Wie der Verein schreibt, ist es ein Zeichen für Kontinuität: «Diese Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen des Vereins in die Qualitäten und das Potenzial des jungen Spielers. Sie steht voll und ganz im Einklang mit der Strategie des Servette FC.»

Noch näher dran an Servette
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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