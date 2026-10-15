Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Servette verlängert den Vertag von Tristan Nunez (17). Der junge Franzose verlängert sein Arbeitspapier bis 2029. Im Juli gab der Linksaussen sein Profidebüt für die Genfer und seither kam er auf zwei Kurzeinsätze in der Super League und einem Joker-Einsatz im Cup. Wenn er nicht im Kader der Profis ist, läuft er für die zweite Mannschaft Servettes auf. Da traf er bereits dreimal in sieben Spielen.

Wie der Verein schreibt, ist es ein Zeichen für Kontinuität: «Diese Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen des Vereins in die Qualitäten und das Potenzial des jungen Spielers. Sie steht voll und ganz im Einklang mit der Strategie des Servette FC.»

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