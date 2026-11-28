Servette bleibt nun bereits zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg. Das sagt einiges über die offensive Lethargie der Genfer seit der Verletzung von Kingstone Mutandwa aus. Auch an diesem Samstagabend bleiben sämtliche Offensivspieler unter ihren Möglichkeiten.

Besonders enttäuschend präsentiert sich jedoch der rechte Flügelspieler Mathis Lambourde, der in der 50. Minute die grosse Chance auf das 1:0 vergibt. Doch auch seine Offensivkollegen überzeugen kaum. Allen voran Jesper Karlsson, sein Pendant auf der linken Seite, der zunehmend enttäuscht.

Der beste Genfer ist einmal mehr der Obwaldner Innenverteidiger Marco Burch, der in der Abwehr eine äusserst solide Leistung zeigt. Léo Besson steht zum zweiten Mal in Folge in der Startelf, lässt sich allerdings kaum objektiv beurteilen: Lausanne bringt es während der gesamten 95 Minuten nicht zustande, einen einzigen Schuss auf das Tor abzugeben.

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