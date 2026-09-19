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Servette-Noten gegen YB
Servette-Verteidiger überzeugen trotz drei Gegentoren

Die Servette-Verteidigung macht gegen YB trotz Niederlage einen guten Job – zumindest im Zentrum. Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:3 der Genfer in Bern.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Macht sich gegen Servette zum Matchwinner: Samuel Essende trifft beim 3:2-Sieg doppelt.
Foto: Christian Pfander/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Verfrühte Weihnachtsgefühle bei Edvinas Gertmonas. «Macht hoch die Tür, das Tor macht weit!», denkt sich der Servette-Goalie bei Alan Virginius’ Treffer kurz vor der Pause und sinkt einfach so in die Knie. Ein klarer Fehler des Torwarts.

Seine Abwehrleute werfen sich lange Zeit in jeden Schuss, in jede Flanke. Steve Rouiller und Marco Burch kommen am Ende zusammen auf 26 geklärte Bälle und 7 Blocks. Burch trifft erst noch zur Genfer Führung, muss aber beim 2:3 auch Samuel Essende ziehen lassen. Quentin Maceiras zeigt hinten rechts, dass er dem Team helfen kann, muss dann aber runter, weil ihm die Kräfte ausgehen. Bradley Mazikou spielt auf der anderen Seite durch, gibt einen Assist, ist aber am Ende zu müde, um Alvyn Sanches beim 2:2 zu stoppen.

Im Zentrum wechseln Pedro Naressi und Jarell Simo zwischen gewonnenen Zweikämpfen und vermeidbaren Fehlpässen. Wobei Naressi vor dem 1:2 einen folgenschweren Fehlpass vor dem eigenen Sechzehner spielt. Und als Sanches in der 22. Minute den Pfosten trifft, fährt er zuvor mit Naressi derart Schlitten, dass man kurz um die Adduktoren des Brasilianers fürchtet, der sich schliesslich auf dem Boden liegend geschlagen gibt.

Vorne zeigt sich: Servette könnte sich kurz vor Transferschluss massiv verstärkt haben. Der Schwede Jesper Karlsson zeigt zwar bloss Ansätze und ist in der Entscheidungsfindung noch zu eigensinnig. So verdaddelt er in der 52. Minute den Konter, der zum 3:1 für Servette führen könnte. Aber dieser Kingstone Mutandwa könnte in dieser Liga für Furore sorgen. Wie er Loris Benito beim 2:0 austanzt und dann den Ball total tiefenentspannt in die entfernte Torecke schiebt – das zeugt von ganz viel Klasse.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
6
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
7
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
8
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Servette FC
Super League
Super League
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