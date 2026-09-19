Florian Raz Reporter Fussball

Verfrühte Weihnachtsgefühle bei Edvinas Gertmonas. «Macht hoch die Tür, das Tor macht weit!», denkt sich der Servette-Goalie bei Alan Virginius’ Treffer kurz vor der Pause und sinkt einfach so in die Knie. Ein klarer Fehler des Torwarts.

Seine Abwehrleute werfen sich lange Zeit in jeden Schuss, in jede Flanke. Steve Rouiller und Marco Burch kommen am Ende zusammen auf 26 geklärte Bälle und 7 Blocks. Burch trifft erst noch zur Genfer Führung, muss aber beim 2:3 auch Samuel Essende ziehen lassen. Quentin Maceiras zeigt hinten rechts, dass er dem Team helfen kann, muss dann aber runter, weil ihm die Kräfte ausgehen. Bradley Mazikou spielt auf der anderen Seite durch, gibt einen Assist, ist aber am Ende zu müde, um Alvyn Sanches beim 2:2 zu stoppen.

Im Zentrum wechseln Pedro Naressi und Jarell Simo zwischen gewonnenen Zweikämpfen und vermeidbaren Fehlpässen. Wobei Naressi vor dem 1:2 einen folgenschweren Fehlpass vor dem eigenen Sechzehner spielt. Und als Sanches in der 22. Minute den Pfosten trifft, fährt er zuvor mit Naressi derart Schlitten, dass man kurz um die Adduktoren des Brasilianers fürchtet, der sich schliesslich auf dem Boden liegend geschlagen gibt.

Vorne zeigt sich: Servette könnte sich kurz vor Transferschluss massiv verstärkt haben. Der Schwede Jesper Karlsson zeigt zwar bloss Ansätze und ist in der Entscheidungsfindung noch zu eigensinnig. So verdaddelt er in der 52. Minute den Konter, der zum 3:1 für Servette führen könnte. Aber dieser Kingstone Mutandwa könnte in dieser Liga für Furore sorgen. Wie er Loris Benito beim 2:0 austanzt und dann den Ball total tiefenentspannt in die entfernte Torecke schiebt – das zeugt von ganz viel Klasse.

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