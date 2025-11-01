1/6 Winterthur fährt den ersten Ligasieg in dieser Saison ein. Foto: Mike Wiss/freshfocus

Wer nach der ersten Halbzeit auf einen Winti-Sieg gewettet hätte, wäre reich geworden. Nichts, aber auch gar nichts, deutet auf eine Wende hin. Zu abgebrüht treten die Genfer angeführt von Zauberfuss Timothé Cognat auf. In der zweiten Halbzeit kriegt Servette aber kein Bein mehr vors andere und wirkt nach Golliards Doppelpack geschockt. Insgesamt ist das zu wenig für eine Mannschaft, die zweifellos über individuelle Klasse verfügt, aber offenbar zu wenig Teamgeist besitzt, um sich gegen die drohende Niederlage zu stellen.

Hinweis: Severin ab 46. (für Rouiller), Antunes ab 59. (für Magnin), Douline ab 60. (zu kurz für eine Bewertung, für Baron), Mraz ab 72. (zu kurz für eine Bewertung, für Morandi), Guillemenot ab 88. (zu kurz für eine Bewertung, für Cognat).

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Statistisch ist Stefanos Kapino einer der schlechtesten Super-League-Goalies in dieser Saison. Was der Grieche aber gegen Servette hält, ist Extraklasse. Noch besser ist einzige Mittelfeldpuncher Alexandre Jankewitz. Der gewinnt praktisch alle wichtigen Zweikämpfe. Und er bereitet zwei der drei Tore vor. In seiner Jugend kickte der Waadtländer für Servette, nun tut er seiner alten Liebe weh. Sowohl Kapino als auch Jankewitz kriegen die Bestnote. Ungenügend ist bei Winti keiner.

Hinweis: Beyer, Kasami ab 73. (zu kurz für eine Bewertung, für Hunziker, Golliard), Momoh, Maluvunu ab 81. (zu kurz für eine Bewertung, für Schneider, Dansoko), Ulrich ab 88. (zu kurz für eine Bewertung, für Diaby).

