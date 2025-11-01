DE
FR
Abonnieren

Servette-Noten gegen Winterthur
Fehlender Teamgeist schlägt sich in Bewertung nieder

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten von der 2:4-Pleite von Servette gegen Winterthur.
Publiziert: 21:37 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/6
Winterthur fährt den ersten Ligasieg in dieser Saison ein.
Foto: Mike Wiss/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Wer nach der ersten Halbzeit auf einen Winti-Sieg gewettet hätte, wäre reich geworden. Nichts, aber auch gar nichts, deutet auf eine Wende hin. Zu abgebrüht treten die Genfer angeführt von Zauberfuss Timothé Cognat auf. In der zweiten Halbzeit kriegt Servette aber kein Bein mehr vors andere und wirkt nach Golliards Doppelpack geschockt. Insgesamt ist das zu wenig für eine Mannschaft, die zweifellos über individuelle Klasse verfügt, aber offenbar zu wenig Teamgeist besitzt, um sich gegen die drohende Niederlage zu stellen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Severin ab 46. (für Rouiller), Antunes ab 59. (für Magnin), Douline ab 60. (zu kurz für eine Bewertung, für Baron), Mraz ab 72. (zu kurz für eine Bewertung, für Morandi), Guillemenot ab 88. (zu kurz für eine Bewertung, für Cognat).

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Statistisch ist Stefanos Kapino einer der schlechtesten Super-League-Goalies in dieser Saison. Was der Grieche aber gegen Servette hält, ist Extraklasse. Noch besser ist einzige Mittelfeldpuncher Alexandre Jankewitz. Der gewinnt praktisch alle wichtigen Zweikämpfe. Und er bereitet zwei der drei Tore vor. In seiner Jugend kickte der Waadtländer für Servette, nun tut er seiner alten Liebe weh. Sowohl Kapino als auch Jankewitz kriegen die Bestnote. Ungenügend ist bei Winti keiner.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Beyer, Kasami ab 73. (zu kurz für eine Bewertung, für Hunziker, Golliard), Momoh, Maluvunu ab 81. (zu kurz für eine Bewertung, für Schneider, Dansoko), Ulrich ab 88. (zu kurz für eine Bewertung, für Diaby).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
12
3
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-1
14
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-4
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League