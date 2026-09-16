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Servette-Noten gegen Thun
Genfer Sturmduo sticht bei Sieg gegen den Meister heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 4:2-Sieg von Servette gegen Thun.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Servette gewinnt auswärts bei Thun und feiert den dritten Saisonsieg.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die Genfer feiern den zweiten Sieg in Folge. Vor allem Mathis Lambourde und Lilian Njoh sind beim 4:2-Sieg gegen Thun glänzend aufgelegt und sorgen für viel Torgefahr. Obwohl das Resultat stimmt, muss man aber auch sagen, dass bei den Genfern noch nicht alles zusammenpasst. Die Genfer machen vor allem im Mittelfeld wenig mit dem Ball. Dafür schalten die Grenats nach Fehlern schnell um und zeigen eine brutale Effizient: Jeder Torschuss ist ein Treffer.

In der Abwehr hat Houboulang Mendes, der für Quentin Maceiras in die Startelf gerückt ist, Probleme mit Fabio Saiz. Dafür sticht Innenverteidiger Téo Allix, der den verletzten Steve Rouiller ersetzt, heraus. Das Tor zum 3:2 ist sein erster Treffer auf Profi-Niveau und bringt den Genfern die drei Punkte.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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8
16
22
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
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Abstiegsrunde
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