Die Genfer feiern den zweiten Sieg in Folge. Vor allem Mathis Lambourde und Lilian Njoh sind beim 4:2-Sieg gegen Thun glänzend aufgelegt und sorgen für viel Torgefahr. Obwohl das Resultat stimmt, muss man aber auch sagen, dass bei den Genfern noch nicht alles zusammenpasst. Die Genfer machen vor allem im Mittelfeld wenig mit dem Ball. Dafür schalten die Grenats nach Fehlern schnell um und zeigen eine brutale Effizient: Jeder Torschuss ist ein Treffer.
In der Abwehr hat Houboulang Mendes, der für Quentin Maceiras in die Startelf gerückt ist, Probleme mit Fabio Saiz. Dafür sticht Innenverteidiger Téo Allix, der den verletzten Steve Rouiller ersetzt, heraus. Das Tor zum 3:2 ist sein erster Treffer auf Profi-Niveau und bringt den Genfern die drei Punkte.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
8
-4
6