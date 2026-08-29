Tim Guillemin Redaktor Sport

Die offensiv etwas glanzlose Leistung der Genfer spiegelt sich auch im Auftritt von Mittelstürmer Samuel Mraz wider. Der Slowake bleibt an diesem Samstag weit hinter den Erwartungen zurück und verpasst in der Nachspielzeit zudem die grosse Chance auf das Siegtor.

Tiemoko Ouattara versucht in der ersten Halbzeit viel, baut danach aber ab. Der beste Servette-Spieler ist Timothé Cognat, der Miroslav Stevanovic mit einer perfekten Vorlage bedient. Der Bosnier trifft zwar zur Führung, verschuldet später aber auch den Luzerner Ausgleich.

Ansonsten können weder David Douline im Mittelfeld noch der brasilianische Spielmacher Pedro Naressi Akzente setzen. Servette fehlt es im Spielaufbau an Ideen und Durchschlagskraft.

Hinweis: Mendes ab 75., Fomba ab 92. (zu kurz für eine Bewertung).

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