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Servette-Noten gegen Lausanne
Hinten und vorne sticht je ein Genfer heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 1:0 von Servette gegen Lausanne.
Publiziert: 21:16 Uhr
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1/6
Servette gewinnt ein eigenartiges Genfersee-Derby.
Foto: keystone-sda.ch
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Bastien FellerSportjournalist

Wie schon so oft seit Saisonbeginn zeigt Servette offensiv wenig und muss viele Angriffe des Gegners abwehren. Doch im Gegensatz zu den letzten Wochen gelingt es den Genfern, ein Tor zu erzielen, ohne selbst einen Treffer zu kassieren – auch wenn ihnen dabei das Glück zur Seite steht, als ein Freistoss von Nene an den Pfosten prallt oder Bergvall und Kinkoué einen Elfmeter verursachen. 

Als beste Abwehr der Liga muss die Mannschaft von Jocelyn Gourvennec nun eine Lösung im Angriff finden. Im Stade de la Tuilière blieben die Stürmer der Grenats unauffällig, abgesehen von Mutandwa, der sich die besten Chancen im Spiel erspielt und den einzigen Treffer der Partie erzielt. Ein Tor, das drei Punkte einbringt, die dem SFC sehr gut tun. 

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
9
Servette FC
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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