Bastien Feller Sportjournalist

Wie schon so oft seit Saisonbeginn zeigt Servette offensiv wenig und muss viele Angriffe des Gegners abwehren. Doch im Gegensatz zu den letzten Wochen gelingt es den Genfern, ein Tor zu erzielen, ohne selbst einen Treffer zu kassieren – auch wenn ihnen dabei das Glück zur Seite steht, als ein Freistoss von Nene an den Pfosten prallt oder Bergvall und Kinkoué einen Elfmeter verursachen.

Als beste Abwehr der Liga muss die Mannschaft von Jocelyn Gourvennec nun eine Lösung im Angriff finden. Im Stade de la Tuilière blieben die Stürmer der Grenats unauffällig, abgesehen von Mutandwa, der sich die besten Chancen im Spiel erspielt und den einzigen Treffer der Partie erzielt. Ein Tor, das drei Punkte einbringt, die dem SFC sehr gut tun.

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