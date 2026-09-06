Tim Guillemin Redaktor Sport

Erneut eine besorgniserregende Leistung von Servette, das nun Schlusslicht der Super League ist. Die Innenverteidigung mit Steve Rouiller und Marco Burch spielt an diesem Sonntag katastrophal. Die beiden Spieler blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Doch auch ihre Teamkollegen sind nicht viel besser. Miroslav Stevanovic ist, wie schon so oft in letzter Zeit, kaum zu sehen. Die beiden Aussenverteidiger Houboulang Mendes und Bradley Mazikou agieren viel zu unpräzis. Nur Mathis Lambourde versucht etwas und kann sich eine ordentliche Leistung attestieren lassen. Auch der neue Stürmer aus Cagliari, Kingstone Mutandwa, macht keine schlechte Figur. Servette ist an diesem Sonntag als Team einfach viel zu schwach.

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