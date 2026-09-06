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Servette-Noten gegen FCSG
Abwehr-Duo fällt komplett ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:2 von Servette gegen St. Gallen.
Publiziert: 17:21 Uhr
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1/8
Der FCSG gewinnt nach vier Pflichtspielniederlagen wieder.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Erneut eine besorgniserregende Leistung von Servette, das nun Schlusslicht der Super League ist. Die Innenverteidigung mit Steve Rouiller und Marco Burch spielt an diesem Sonntag katastrophal. Die beiden Spieler blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Doch auch ihre Teamkollegen sind nicht viel besser. Miroslav Stevanovic ist, wie schon so oft in letzter Zeit, kaum zu sehen. Die beiden Aussenverteidiger Houboulang Mendes und Bradley Mazikou agieren viel zu unpräzis. Nur Mathis Lambourde versucht etwas und kann sich eine ordentliche Leistung attestieren lassen. Auch der neue Stürmer aus Cagliari, Kingstone Mutandwa, macht keine schlechte Figur. Servette ist an diesem Sonntag als Team einfach viel zu schwach. 

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
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