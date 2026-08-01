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Servette-Noten gegen den FCZ
Nur drei Genfer genügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur Servette-Pleite gegen den FCZ.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Der FCZ darf an seinem 130. Geburtstag einen Sieg bejubeln.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Servette verliert auch das zweite Saisonspiel – und der Auftritt in Zürich macht wenig Hoffnung. Vor allem offensiv bleiben die Genfer erschreckend ideenlos. Nur Lambourde und der eingewechselte Mraz suchen konsequent den Abschluss, von den übrigen Offensivkräften kommt zu wenig.

Und wenn dann auch die Defensive patzt, dann hat man den Salat. Goalie Gertmonas verschuldet den ersten Gegentreffer und sieht auch beim zweiten unglücklich aus. Rechtsverteidiger Quentin Maceiras wird zudem mehrmals zu einfach ausgespielt. Auf Trainer und Mannschaft wartet in den kommenden Tagen einiges an Arbeit.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
6
FC Basel
FC Basel
2
0
3
7
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
9
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
10
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
11
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
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