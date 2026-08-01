Nur drei Genfer genügend

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Servette verliert auch das zweite Saisonspiel – und der Auftritt in Zürich macht wenig Hoffnung. Vor allem offensiv bleiben die Genfer erschreckend ideenlos. Nur Lambourde und der eingewechselte Mraz suchen konsequent den Abschluss, von den übrigen Offensivkräften kommt zu wenig.



Und wenn dann auch die Defensive patzt, dann hat man den Salat. Goalie Gertmonas verschuldet den ersten Gegentreffer und sieht auch beim zweiten unglücklich aus. Rechtsverteidiger Quentin Maceiras wird zudem mehrmals zu einfach ausgespielt. Auf Trainer und Mannschaft wartet in den kommenden Tagen einiges an Arbeit.

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