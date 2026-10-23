Spielt Urgestein Stevanovic nie mehr für Servette?

Thomas Lopes erhält in Genf die Freiheiten eines Spielmachers. Während das Talent seine Chance packt, sorgt sich Servette um die Zukunft seines verletzten Routiniers. Hier kommt das Servette-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Servette hat eine neue Nummer 10! Weil Miroslav Stevanovic lange verletzt ausfällt, hat Jocelyn Gourvennec dem jungen Thomas Lopes die Schlüssel zum Spiel anvertraut. Der 19-jährige Franzose, unweit der Schweizer Grenze geboren, ist eigentlich ein Flügelspieler, blüht aber in der zentralen Rolle auf. «Das gefällt mir. Ich versuche, den Unterschied zu machen. Ich habe gewisse Freiheiten und versuche auch, mein Spiel auf meine Mitspieler abzustimmen», erklärt Lopes. Er stammt aus Ambilly – wie einst auch Philippe Fargeon.

Die grosse Frage

Hat Miroslav Stevanovic am 19. September in Bern das letzte Spiel seiner Karriere bestritten? Der 36-jährige bosnische Ausnahmekönner wurde Mitte Oktober am Meniskus operiert und fällt mindestens sechs Monate aus. Die Sorge in Genf ist gross. Entscheidend wird sein, wie er sich davon erholt. Es wäre traurig, wenn sich diese Legende des Schweizer Fussballs auf diese Weise verabschieden müsste. «Mica» hat einen anderen Abgang verdient!

Gesagt ist gesagt

«Vaduz ist ein besonderer Aufsteiger, weil der Klub jede Saison europäisch spielt. Es ist eine erfahrene Mannschaft mit sehr starken Offensivspielern, die schönen Fussball zeigt. Mir gefällt ihre Spielweise wirklich. Sie schiessen viele Tore, kassieren aber auch viele. Wir müssen unsere Qualitäten ausspielen.» Sagt Servette-Trainer Jocelyn Gourvennec.

Die Blick-Prognose

Ja, Vaduz spielt guten Fussball und kann Servette Probleme bereiten. Doch gerade der Wille, das Spiel offen zu gestalten, könnte den Liechtensteinern zum Verhängnis werden. Denn Servette spielt nur ungern gegen tief stehende Gegner. Die Qualität der Genfer Angreifer, insbesondere jene von Kingstone Mutandwa mit seinen sechs Toren aus den letzten fünf Spielen, wird Vaduz bestrafen. Alles andere als ein Servette-Sieg wäre eine grosse Überraschung. Blick tippt auf ein ungefährdetes 2:0. Dass die Partie unter dem Motto «Halloween» steht, muss ja kein schlechtes Omen sein.

Mögliche Aufstellung

Gertmonas; Maceiras, Rouiller, Burch, Mazikou; Douline, Naressi; Lambourde, Lopes, Karlsson; Mutandwa.

Wer fehlt?

David Datro Fofana, Miroslav Stevanovic und Timothé Cognat (alle verletzt), Dylan Bronn, Lamine Fomba und Ablie Jallow (alle nicht im Aufgebot).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach zehn Runden:

Mutandwa 4,3 Simo 4,3 Rouiller 4,2

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Der Schiedsrichter

Luca Cibelli leitet die Partie. VAR ist Luca Piccolo.

Der Gegner

Vaduz hat mit dem 3:0 gegen Basel gezeigt, wie gefährlich sein Umschaltspiel sein kann. Lutfi Dalipi glänzt zudem als Vorbereiter und Torschütze. Auswärts hat der Aufsteiger allerdings alle fünf Ligaspiele verloren. Hier gehts zum Vaduz-Inside.

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11. Runde

Sa., Servette – Vaduz, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Thun – Lugano, 14 Uhr

So., Basel – GC, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

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