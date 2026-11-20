Hiobsbotschaft vor dem heissen Rhone-Derby: Stammgoalie Gertmonas musste an der Hüfte operiert werden und fällt monatelang aus. Hier kommt das Servette-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Stammgoalie Edvinas Gertmonas fällt drei bis vier Monate aus! «Edvinas wurde operiert, um sein Hüftgelenk zu reinigen. Er hat eineinhalb, wenn nicht sogar zwei Monate auf die Zähne gebissen und weitergespielt. Aber nach dem Spiel gegen Zürich wurden die Schmerzen noch stärker, an der Grenze des Erträglichen. Es musste eine Entscheidung gefällt werden. Er hätte unter Schmerzen weitermachen können, aber es war schwierig. Deshalb wurde er operiert», erklärt Jocelyn Gourvennec, der für das Gastspiel in Sion die Wahl zwischen Jeremy Frick und Léo Besson hatte. Der SFC-Trainer hat sich für Léo Besson entschieden, der in dieser Saison bereits zwei Spiele bestritten hat (FCB 0:1, Luzern 1:1). Die gute Nachricht: David Datro Fofana, der im Sommer von Chelsea gekommene Stürmer, ist zurück im Kader.

Die grosse Frage

Steht Quentin Maceiras bei seinem ersten Spiel im Wallis in den Farben des verhassten Rivalen Servette FC in der Startelf? Der 31-jährige Walliser machte keinen Hehl daraus, im Sommer von einigen Fans des FC Sion beleidigt worden zu sein, als sein Wechsel nach Genf offiziell wurde. Nichts, was ihn aus der Bahn wirft. Deshalb steht er bereit, am Samstag von Beginn an zu spielen, falls Jocelyn Gourvennec dies entscheidet. Wird der Trainer des Servette FC ihm Mendes vorziehen, wie es in den letzten Wochen die Tendenz war? Möglich, aber keineswegs sicher. «Alles ist offen. Einen Spieler gegen seinen ehemaligen Klub in die Startelf zu stellen, kann aber je nach Kontext eine gute Idee sein. Ein Stürmer neigt manchmal dazu, gegen sein altes Team zu treffen.»

Gesagt ist gesagt

«Die Derbys liegen uns seit 14 Monaten ziemlich gut, egal ob gegen Lausanne oder Sion, das stimmt. Die Schlüssel sind bekannt: Einsatz, Tempo, Zweikämpfe. Es wird ein offenes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die das Flachpassspiel mögen und weniger das direkte Spiel. Ich erwarte eine attraktive Partie.» Gezeichnet: Jocelyn Gourvennec, der seit seiner Ankunft in der Schweiz insgesamt neun Derbys bestritten hat. Seine Bilanz ist ausgezeichnet: fünf Siege, drei Unentschieden und nur eine einzige Niederlage, zu Hause gegen Lausanne Anfang 2026.

Die Blick-Prognose

Im Rhone-Derby, dem mit grossem Abstand heissesten Derby der Westschweiz, ist immer Spektakel garantiert! Oft ist es ein Spiel für die Stürmer – mit einem unerwarteten Helden. Beim letzten Gastspiel von Servette im Tourbillon im September 2025 setzten sich die Grenats dank eines Doppelpacks von Samuel Mraz mit 2:0 durch. Sollte es einen Sieg geben: Wer wird der Mann des Abends? Blick setzt auf den schwedischen Flügelspieler Jesper Karlsson.

Mögliche Aufstellung

Besson; Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Douline, Naressi; Lambourde, Lopes, Karlsson; Mraz.

Wer fehlt?

Kingstone Mutandwa, Ivan Izquierdo, Miroslav Stevanovic und Timothé Cognat (alle verletzt) sowie Dylan Bronn, Lamine Fomba und Ablie Jallow (alle nicht im Aufgebot).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Mutandwa 4,4 Mutandwa 4,3 Rouiller 4,2

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Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich leitet die Partie. VAR ist Mirel Turkes.

Der Gegner

Sion kommt mit dem besten Saisonstart seiner Klubgeschichte ins Rhone-Derby und im Tourbillon haben die Walliser nur eines ihrer letzten 20 Ligaspiele verloren. Sie werden also alles daran setzen, den Derby-Fluch endlich zu beenden. Hier gehts zum Sion-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr