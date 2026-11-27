Nach der 0:2-Pleite im Rhone-Derby will Servette im Léman-Derby die Wiedergutmachung – hat aber zwei Sorgen. Hier kommt das Servette-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Servette hat bis auf Weiteres eine neue Nummer 1 im Tor. Nach der Verletzung des litauischen Stammgoalies Edvinas Gertmonas hatte Jocelyn Gourvennec für das Spiel in Sion Léo Besson gegenüber Jérémy Frick den Vorzug gegeben – ohne Garantie für die Zukunft. Doch der Auftritt des jungen Torhüters im Tourbillon war trotz der Niederlage so überzeugend, dass sich die Frage schon gar nicht mehr stellt: Bis zur Rückkehr von Gertmonas nach der Winterpause heisst die Nummer 1 Léo Besson, auch wenn der SFC-Trainer es ablehnte, eine offizielle Hierarchie festzulegen. Zu vermerken ist zudem, dass Captain Timothé Cognat in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, wie Jocelyn Gourvennec am Freitag an der Pressekonferenz bestätigte.

Die grosse Frage

Wie immer: Wer spielt am Samstag im Sturmzentrum des Servette FC? Jocelyn Gourvennec überraschte letzte Woche alle, als er den jungen Jemy Sida (19) gegen den FC Sion in die Startelf stellte – in der Hoffnung, dass dessen Tempo die Sittener Innenverteidigung aus dem Konzept bringt. Macht er gegen Lausanne-Sport, wo Nicolas Cozza nicht gerade durch seine Schnelligkeit glänzt, dasselbe? Oder setzt er auf die Erfahrung und den Torinstinkt von Samuel Mraz? Eine weitere Option besteht darin, ganz ohne gelernten Neuner zu spielen. Tatsache ist aber: Seit der Verletzung von Kingstone Mutandwa in der 6. Minute der Niederlage in St. Gallen hat Servette in 264 Minuten nur ein einziges Tor erzielt …

Gesagt ist gesagt

«Die Niederlage in Sion war von individuellen Fehlern geprägt, vor allem im Mittelfeld. Wir haben mehrere Gespräche mit den Spielern geführt und die Rollen jedes Einzelnen geklärt. Wir müssen in den Aufbauzonen weniger Risiko eingehen und klarer im Kopf sein. Wir müssen zu den einfachen, grundlegenden Dingen zurückkehren und ein echtes Derby spielen – mit Lust und Intensität.» Gesagt: Jocelyn Gourvennec, Trainer des Servette FC.

Die Blick-Prognose

Servette muss nach dem missratenen und verdient verlorenen Derby in Sion (0:2) unbedingt reagieren. Es ist unvorstellbar, dass die Grenats gegen ein Lausanne-Sport, das in dieser Super-League-Saison erst einen Sieg eingefahren hat und zuletzt weder GC noch Vaduz schlagen konnte, nicht voll zubeissen. Alles andere als ein Genfer Sieg wäre eine Überraschung – und eine Enttäuschung für die Grenats. Seit der Verletzung von Mittelstürmer Kingstone Mutandwa stellt sich allerdings immer dieselbe Frage: Wer soll die Tore schiessen? Dieser Samstag bietet eine goldene Gelegenheit, die Antwort darauf zu finden.

Mögliche Aufstellung

Besson; Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Douline, Naressi; Lambourde, Lopes, Karlsson; Sida.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Kingstone Mutandwa, Quentin Maceiras, Ivan Izquierdo, Miroslav Stevanovic und Timothé Cognat (alle verletzt), Dylan Bronn, Lamine Fomba und Ablie Jallow (alle nicht im Aufgebot).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Mutandwa 4,4 Besson 4,3 Cognat 4,2

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Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Fedayi San.

Der Gegner

Lausanne hat auswärts erst drei Ligatore erzielt, so wenige wie kein anderes Team. Nach Genf kommen Magnin und seine Truppe aber mit etwas mehr Selbstvertrauen als noch unter Luka Elsner. Hier gehts zum Lausanne-Inside.

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15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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