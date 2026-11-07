Schock für Servette: Torgarant Kingstone Mutandwa verletzt sich in St. Gallen früh und fällt für den gesamten Rest des Jahres 2026 aus! Vor dem brisanten Heimspiel gegen den FCZ muss Trainer Gourvennec deshalb die Offensive neu formieren. Hier kommt das Servette-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Kingstone Mutandwa wird 2026 nicht mehr spielen! Der Torjäger von Servette FC, der in den letzten fünf Super-League-Partien mit einer beeindruckenden Quote von einem Tor pro Spiel glänzte, verletzte sich in St. Gallen ganz zu Beginn der Partie und wird erst zur Wintervorbereitung zurückkehren. Um den unersetzlichen Sambier zu vertreten, hat Jocelyn Gourvennec die Wahl zwischen Samuel Mraz, einem klassischen Neuner, oder Mathis Lambourde, der eher ein Flügelspieler ist. Der SFC-Trainer hat zudem ein weiteres Problem: die Sperren der beiden Verteidiger Marco Burch und Bradley Mazikou. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Téo Allix und Lilian Njoh sie eins zu eins in der Startelf ersetzen.

Die grosse Frage

Kann Servette mit viel Ballbesitz überhaupt noch gewinnen? Die letzten drei Partien waren in dieser Hinsicht fast schon eine Karikatur: Zwei Heimsiege gegen Sion (3:0) und Vaduz (2:1) holte man mit lediglich 36 bzw. 34 Prozent Ballbesitz – während man in St. Gallen trotz 62 Prozent Spielanteilen 1:2 verlor! Das Spiel gegen Zürich wird auch unter diesem Blickwinkel hochinteressant.

Gesagt ist gesagt

«Zürich ist eine Mannschaft, die wir mittlerweile gut kennen. Sie haben den Kader mit mehreren sehr interessanten jungen Spielern aufgefrischt und kommen nach ihrem Sieg in Bern mit einer starken Leistung im Rücken. Sie stützen sich enorm auf Philippe Kény, einen Spieler, der sich seit seinen Anfängen in Frankreich enorm weiterentwickelt hat. Er geht gut in die Tiefe und kann auch als Anspielstation dienen. Aber wir wollen uns zu Hause durchsetzen und in Genf trotz unserer Absenzen kompromisslos auftreten.» Gezeichnet: Jocelyn Gourvennec.

Die Blick-Prognose

Beide Teams befinden sich in einer guten Dynamik, doch Servette hat zu Hause das gewisse Etwas. Die Grenats kamen frustriert aus der Niederlage in St. Gallen und wollen druckvoll in die Partie starten. Ohne Kingstone Mutandwa droht ihnen vorne allerdings die Durchschlagskraft zu fehlen. Blick erwartet ein offenes Spiel mit einem Sieger: Am Sonntag gibt es in der Praille kein Unentschieden!

Mögliche Aufstellung

Gertmonas; Mendes, Allix, Rouiller, Njoh; Douline, Naressi; Lambourde, Lopes, Karlsson; Mraz.

Wer fehlt?

Marco Burch und Bradley Mazikou (beide gesperrt), David Datro Fofana, Kingstone Mutandwa, Ivan Izquierdo, Miroslav Stevanovic und Timothé Cognat (alle verletzt), Dylan Bronn, Lamine Fomba und Ablie Jallow (alle nicht im Aufgebot).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

Mutandwa 4,4 Lopes 4,3 Rouiller 4,3

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Der Schiedsrichter

Fedayi San leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Maxime Odiet.

Der Gegner

Die Zürcher reisen mit breiter Brust nach Genf: Beim spektakulären 5:3-Coup im Wankdorf gegen YB bewies der FCZ enorme offensive Durchschlagskraft. Getragen von Sturmtank Philippe Kény und mutigen Talenten agiert das Team temporeich unter Marcel Koller. Hier gehts zum FCZ-Inside.

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13. Runde

Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr

Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr

So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr

So., Thun – Basel, 16.30 Uhr