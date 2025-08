Servette wirft Thomas Häberli nach vier Pflichtspielen in dieser Saison raus. In den letzten Jahren gab es allerdings noch eine Entlassung, die noch früher vollzogen wurde.

Nur gerade vier Pflichtspiele durfte Thomas Häberli als Servette-Coach in dieser Saison absolvieren, ehe die Genfer ihn am Montagmorgen entliessen. Kaum zu glauben, aber es gab in den letzten Jahren einen Trainer, den es noch schneller erwischt hat: Raphael Wicky (48).

Zu Beginn der Saison 2018/19 startete der damalige Trainer des FC Basel mit einem 1:2 gegen St. Gallen in die Super-League-Saison und verlor das Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der Champions League gegen PAOK Saloniki mit dem gleichen Resultat. Am 26. Juli, also nur fünf Tage nach dem Eröffnungsspiel gegen die Espen, musste Wicky gehen.

In den Jahren danach kam es zweimal noch zu einer sehr frühen Entlassung in der Super League: Ludovic Magnin (46) musste in der Saison 2020/21 ebenfalls nach vier Partien seinen Posten als FCZ-Trainer räumen. Ein Jahr darauf musste Abel Braga (72) beim FC Lugano nach fünf Spielen gehen (siehe Tabelle).

