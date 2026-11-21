Servettes Ersatz-Goalie Léo Besson zeigt eine starke erste Halbzeit und acht (!) Paraden, darunter drei aus nächster Nähe. An den beiden Gegentoren hat er keine Schuld.
Jemy Sida, der überraschend in der Sturmspitze in der Startelf steht, hätte in der achten Minute den Führungstreffer erzielen müssen – er macht zwar bei Weitem nicht alles richtig, aber es ist ihm gelungen, Gefahr zu erzeugen. Ein etwas schwacher, aber keineswegs uninteressanter erster Startelf-Einsatz in der Super League.
Das Genfer Mittelfeld versagt insgesamt, wobei Pedro Naressi regelmässig von seinen Gegnern überrannt wird. Noch schlimmer ergeht es dem jungen Jarell Simo, der eine katastrophale Leistung zeigt und beim 1:0 einen gravierenden Ballverlust zu verantworten hat.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
14
-11
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7