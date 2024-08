Der Sensationsrückkehr ist fix: Ex-Nati-Star Xherdan Shaqiri (32) wechselt per sofort zurück in seine Heimat zum FC Basel. Am Rheinknie unterschreibt Shaqiri einen Vertrag bis 2027.

Im Sommer 2012 verliess Xherdan Shaqiri den FC Basel in Richtung Bayern München. Dort gewann er die Champions League, zog später weiter Richtung Mailand. Über Stoke City gelangte «Shaq» zu Liverpool, holte dort gleich nochmals den Henkelpott. Über Olympique Lyon wechselte Shaqiri nach Chicago. Nun hat seine Welttournee ein Ende: Der ehemalige Nati-Star schliesst sich per sofort dem FC Basel an.

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass Xherdan Shaqiri seinen Vertrag in Chicago per sofort auflöst. Am Freitag gibt der FC Basel bekannt, dass der ehemalige Nati-Star heimkehrt. Nun unterschreibt der 125-fache Schweizer Internationale bei seinem Herzensklub einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027 und wird neu die Nummer 10 tragen.

«Mit dem FCB nochmal angreifen»

«Es erfüllt mich mit Stolz, und ich freue mich sehr, dass ich heute in meine Heimat zum FCB zurückkehren kann. Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Klub und der Region tief verbunden. Als Fan und natürlich auch als Spieler», lässt sich Shaqiri am Freitag in einer Medienmitteilung zitieren. «Ich habe in Basel meine fussballerische Ausbildung durchlaufen und konnte dann meine internationale Karriere lancieren. Nun möchte ich mit dem FCB nochmal angreifen und ich kann den Moment kaum erwarten, unsere Fans im Joggeli wiederzusehen.»

Die Freude über die Heimkehr ist auch beim FC Basel gross. «Mir heisse di vo Härze willkomme zrugg in Basel, liebe Shaq!», schreibt der Klub. «Wir sind mit Xherdan seit Wochen im Gespräch und freuen uns enorm, dass seine Rückkehr nach Basel nun endlich geklappt hat», lässt sich FCB-Sportdirektor Daniel Stucki zitieren. Die Unterschrift in Basel sei «auch finanziell» nur deshalb möglich gewesen, weil der Klub und auch Shaqiri die Rückkehr unbedingt wollen.

«Dass ein Spieler von seinem Format wieder für Rotblau in der Super League aufläuft, ist ein starkes Zeichen an den Klub, die Stadt Basel und die Region, aber auch an den Schweizer Fussball generell», sagt Stucki weiter.

Für den FC Basel absolvierte Xherdan Shaqiri bis heute die meisten Pflichtspiele. 130 Mal lief er für Rot-Blau auf, dabei gelangen ihm 23 Tore und 27 Assists. Mit den Bebbi holte Shaqiri drei Meistertitel und zwei Cupsiege. Ob es nun noch mehr werden? Klar ist, die Super League ist wieder um eine Attraktion reicher.

