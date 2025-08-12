Nach sechs Spielen in Weiss kann Lausanne nun auch in Blau auftreten. Das neue Auswärtstrikot ist da. Mit speziellem Aufdruck.

1/2 So sieht das neue Lausanne-Auswärtstrikot aus. Foto: Lausanne-Sport

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Drei Spiele in der Super League, drei in der Conference-League-Quali – alle diese spielte Lausanne in den weissen Heimshirts mit dem blauen Querbalken.

Das neue, blaue Auswärtsshirt zeigt den Umriss des Genfersees auf der Vorderseite. «Das Trikot schöpft seine Inspiration aus dem historischen Erbe des Kantons.» Bereits Basel hat sich beim Trikotdesign vom Gewässer der Stadt, dem Rhein, inspirieren lassen.

Bei den Lausannern wird der Genfersee selbstverständlich lieber Lac Léman genannt. Eine ewige Debatte mit den Genfern. So lassen sich die Lausanner bei der Erklärung der Designwahl für das neue Trikot die Chance nicht entgehen, einen antiken Namen des Genfersees wieder aufzuwerfen: «Lacus Losanetes». Dieser steht sogar auf dem Rücken des Trikots.