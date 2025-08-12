DE
Seitenhieb an Servette?
Lausanne präsentiert nun auch das Auswärtstrikot

Nach sechs Spielen in Weiss kann Lausanne nun auch in Blau auftreten. Das neue Auswärtstrikot ist da. Mit speziellem Aufdruck.
Publiziert: vor 44 Minuten
So sieht das neue Lausanne-Auswärtstrikot aus.
Foto: Lausanne-Sport
Simon Strimer

Drei Spiele in der Super League, drei in der Conference-League-Quali – alle diese spielte Lausanne in den weissen Heimshirts mit dem blauen Querbalken.

Das neue, blaue Auswärtsshirt zeigt den Umriss des Genfersees auf der Vorderseite. «Das Trikot schöpft seine Inspiration aus dem historischen Erbe des Kantons.» Bereits Basel hat sich beim Trikotdesign vom Gewässer der Stadt, dem Rhein, inspirieren lassen.

Bei den Lausannern wird der Genfersee selbstverständlich lieber Lac Léman genannt. Eine ewige Debatte mit den Genfern. So lassen sich die Lausanner bei der Erklärung der Designwahl für das neue Trikot die Chance nicht entgehen, einen antiken Namen des Genfersees wieder aufzuwerfen: «Lacus Losanetes». Dieser steht sogar auf dem Rücken des Trikots.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
