Ein Treffer fehlt Jean-Pierre Nsame noch zum alleinigen Torrekord in der Super League. In den letzten Partien schien der eigentlich treffsichere Stürmer davon aber gehemmt.

FCSG-Trainer Maassen glaubt an Nsames Lockerheit und Erfahrung

Julian Sigrist Redaktor Sport

Am 9. Februar schoss Jean Pierre Nsame (31) den FC St. Gallen mit seinen Super-League-Toren 110 und 111 zum 2:1-Sieg gegen den FC Zürich. Damit egalisierte er den Super-League-Torrekord von Marco Streller (43). Der Treffer zum alleinigen Bestwert lässt aber nach wie vor auf sich warten. Eine nächste Chance bietet sich dem Kameruner am Samstag gegen den FC Lausanne-Sport (18.00 Uhr).

«Es ist nur eine Frage der Zeit»

Die Möglichkeit, sein 112. Tor in der Super League zu erzielen, hätte Nsame aber auch bereits in den letzten vier Partien gehabt. In diesen blieb er aber häufig blass – gegen GC (3:1) vergab er die grosse Chance auf den Rekord zudem vom Penaltypunkt. Der eigentlich so treffsichere Stürmer scheint durch die Rekordjagd gehemmt.

FCSG-Trainer Enrico Maassen (41) glaubt nicht, dass sich Nsame davon beeinflussen lässt: «Er hat die nötige Lockerheit und auch Erfahrung. Er ist sehr konzentriert und fokussiert, deshalb glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er das Tor schiesst.»

Der Deutsche betont ausserdem die Wichtigkeit Nsames, selbst wenn er keinen Treffer erzielt: «Er bringt ein Element mit, was wir in dieser Form nicht hatten. Er kann ablegen, er kann verlängern, er ist vorne in der Mitte präsent und bindet zwei Gegenspieler, wodurch auch die anderen Spieler mehr Platz haben. Das alles hilft unserem Spiel sehr.»

Neue Flügelzange als Unterstützung

Zwei Spieler, die durch Nsames Präsenz mehr Platz haben, sind Christian Witzig (24) und Willem Geubbels (23). Die beiden haben den Kameruner gegen GC erstmals flankiert und waren mit ihren Toren massgeblich am Sieg der Espen beteiligt – und das, obwohl die beiden gar keine nominellen Flügelspieler sind.

Für Maassen ist aber logisch, dass die beiden auch als Aussenspieler funktionieren: «Beide sind schnell und haben einen guten Zug zum Tor.» Gut möglich also, dass Nsame bei seiner Rekordjagd auch gegen Lausanne von der Flügelzange Geubbels/Witzig unterstützt wird.

