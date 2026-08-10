Wie der FC Lugano am Montagnachmittag offiziell bestätigt, hat man Bekhruz Karimov (19) fest verpflichtet. Der Youngster kommt vom usbekischen Verein PFC Surkhon und unterschreibt im Tessin einen Fünfjahresvertrag bis 2031. Für den Aussenverteidiger ist es die erste Station ausserhalb seines Heimatlandes.
Im vergangenen Sommer feierte Karimov den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere: Mit Usbekistan nahm er an der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 teil und stand in der Gruppenphase gegen Portugal und Kolumbien zweimal in der Startelf.
Sebastian Pelzer (45), Chief Sports Officer der Luganesi, zeigt sich erfreut über den sechsten Neuzugang in dieser Transferperiode: «Die Verpflichtung von Bekhruz ist eine Bestätigung des Weges, den der FC Lugano eingeschlagen hat. Unser Klub will sich zunehmend auch international einen Namen als Verein machen, bei dem junge Talente die passende Umgebung und die richtigen Voraussetzungen finden, um sich auf ihrem Karriereweg weiterzuentwickeln.»
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