Spielverschiebungen und Neuansetzungen in der Super League

Im Spielplan der Super League kommt es zu einigen Anpassungen. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Swiss Football League (SFL) hat bekanntgegeben, dass es in den Runden 3, 4 und 10 der Super League zu Neuansetzungen und Spielabtauschen kommt.

Die ersten zwei Verschiebungen kommen aufgrund des Ausscheidens Servettes in der Champions-League-Qualifikation zustande. Das Heimspiel der Genfer gegen GC (3. Runde) findet nun nicht am Samstag, 9. August (18 Uhr), sondern am Sonntag, 10. August (16.30 Uhr) statt. Dies, weil die Grenats am Donnerstag zuvor in der 3. Quali-Runde der Europa League spielen.

Auch dem Antrag auf die Verschiebung der Partie gegen Sion, das am Samstag, 23. August (18 Uhr) hätte stattfinden sollen, hat die Liga stattgegeben. Die Genfer bestreiten ebenfalls am Donnerstag zuvor eine Europacup-Partie. Wann das Spiel gegen die Walliser neu über die Bühne geht, wird noch kommuniziert.

Zwei Partien tauschen Anspielzeit

Ausserdem werden am Samstag, 25. August, zwei Spiele getauscht. Die Partie St. Gallen gegen GC wird nicht um 20.30 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr angepfiffen und übernimmt den Slot der Begegnung zwischen Winterthur und Luzern, die neu um 20.30 Uhr startet. Dieses Spiel wird auch die Live-Partie des SRF sein.