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Schweres Los für den Meister
Thun muss in der Champions-League-Quali nach Kroatien

Die Thuner Mission Königsklasse geht über Kroatien. In der zweiten Quali-Runde der Champions League trifft der Schweizer Meister auf Dinamo Zagreb.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Der FC Thun kennt seinen ersten Gegner in der Champions-League-Quali.
Foto: keystone-sda.ch
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Björn LindroosRedaktor Sport

Der FC Thun kennt seinen ersten Gegner auf dem Weg in die Champions League. In der zweiten Runde der Qualifikation zur Königsklasse trifft der Sensationsmeister auf Dinamo Zagreb. Dies wurde am Mittwochmittag ausgelost.

Der kroatische Meister ist einer der schwersten Gegner, den Thun in dieser Runde hätte erwischen können. Zagreb ist seit Jahren regelmässiger Vertreter in den europäischen Wettbewerben. Vergangene Saison überstand Dinamo die erste Runde in der Europa League und vor zwei Jahren qualifizierte man sich für die Champions League, wo man die K.o.-Phase nur knapp verpasste.

Drei Quali-Runden

Sollten die Thuner diese Hürde überstehen, warten noch zwei weitere Runden, um in die Ligaphase der Champions League einzuziehen. Immerhin hätte man aber mindestens die Conference League auf sicher, sofern man die zweite Qualirunde übersteht.

Das Hinspiel findet am 21. oder 22. Juli statt, das Rückspiel eine Woche später. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.

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