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«Schwerere Muskelverletzung»
Vaduz-Routinier fällt wochenlang aus

Nach drei Super-League-Partien muss Dejan Sorgic verletzungsbedingt eine Zwangspause einlegen.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Muss pausieren: Vaduz-Stürmer Dejan Sorgic.
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Super-League-Aufsteiger Vaduz muss mehrere Wochen ohne Dejan Sorgic auskommen. Wie die Liechtensteiner am Mittwoch bekanntgeben, hat sich der Stürmer bei der 2:3-Niederlage am 9. August in Sion «eine schwerere Muskelverletzung im Oberschenkel» zugezogen.

Der 36-jährige Sorgic stiess diesen Sommer aus Yverdon zum FCV. Dieser strebt am kommenden Sonntag auswärts gegen YB im vierten Meisterschaftsspiel 2026/27 den ersten Punktgewinn an. 

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