Vaduz-Routinier fällt wochenlang aus

Super-League-Aufsteiger Vaduz muss mehrere Wochen ohne Dejan Sorgic auskommen. Wie die Liechtensteiner am Mittwoch bekanntgeben, hat sich der Stürmer bei der 2:3-Niederlage am 9. August in Sion «eine schwerere Muskelverletzung im Oberschenkel» zugezogen.
Der 36-jährige Sorgic stiess diesen Sommer aus Yverdon zum FCV. Dieser strebt am kommenden Sonntag auswärts gegen YB im vierten Meisterschaftsspiel 2026/27 den ersten Punktgewinn an.
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