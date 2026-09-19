Zum dritten Mal in Folge müssen die Genfer auf Kunstrasen antreten. Zwei Siege konnten Westschweizer auf der unliebsamen Unterlage bereits einfahren, doch mit YB wartet ein anderes Kaliber auf die angeschlagene Servette-Truppe. Hier kommt das Servette-Inside.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

Servette hat die ersten beiden Spiele seiner gefürchteten Serie von drei aufeinanderfolgenden Partien auf Kunstrasen gewonnen. Mit den Siegen in Lausanne und Thun haben die Grenats ihre Woche bereits erfolgreich gestaltet. Gekrönt werden könnte sie durch ein gutes Ergebnis im Wankdorf. Jocelyn Gourvennec dürfte sich – unabhängig vom Ausgang der Partie gegen YB am Samstag – das Recht erarbeitet haben, während der langen Länderspielpause in Ruhe arbeiten zu können.

Die grosse Frage

Wie viele verletzte Spieler werden den Genfern am Samstag zur Verfügung stehen? Am Mittwoch in Thun waren Steve Rouiller, Tiemoko Ouattara und Samuel Mraz zu einer ohnehin schon langen Liste hinzugekommen. Pedro Naressi kehrt hingegen nach einer Sperre zurück. Im Übrigen gibt es viele Ungewissheiten im Kader der Servettiens.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben schnell zu einem echten Teamgefüge gefunden. Die Neuen haben sich gut eingelebt und fühlen sich wohl. In schwierigen Phasen haben wir zusammengehalten und Solidarität gezeigt. Mental sind wir jetzt stärker, weil wir Selbstvertrauen haben», so Jocelyn Gourvennec. Wenn eine Mannschaft kränkelt, ist der Sieg das einzige Heilmittel!

Die Blick-Prognose

Es ist schwer vorstellbar, dass Servette in Bern ein Coup gelingt – doch sollte dies tatsächlich passieren, würde die Saison für die Genfer erst richtig Fahrt aufnehmen. YB wirkt zuhause zu abgeklärt und stark, als dass die Mannschaft gegen Servette, das sich noch im Aufbau befindet, stolpern würde – auch wenn sich die Neuzugänge gut zu integrieren scheinen. Die realistischste Prognose: ein Sieg für Bern, allerdings bei gleichzeitig starker Leistung der Genfer.

Mögliche Aufstellung

Gertmonas; Maceiras, Allix, Burch, Mazikou; Douline, Naressi; Lambourde, Stevanovic, Njoh; Mutandwa.

Wer fehlt?

Jeremy Frick, Timothé Cognat, Yoan Severin, Alonzo Vincent, Leo Besson (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

Allix 5,0 Cognat 4,17 Rouiller 4,0

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Der Schiedsrichter

Mirel Turkes ist der Spielleiter für das Duell im Wankdorf. Im VAR-Raum in Volketswil sitzt Michèle Schmölzer.

Der Gegner

YB ist die Tormaschinerie der Liga. Doch Trainer Gerardo Seoane hat noch nicht genug: Er will noch mehr von seiner Mannschaft. Derweil dürften einige Fans noch in vergangenen Tagen schwelgen – hier gehts zum YB-Inside.

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9 Runde

Sa., Luzern – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Servette, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 20.30 Uhr

So., Vaduz – Thun 14.00 Uhr

So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr

So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr