FCB-Georgier kehrt nach Leihe vorzeitig nach Basel zurück

Nach 27 Spielen für Lausanne-Sport kehrt Gabriel Sigua verletzt zum FCB zurück. Der georgische U21-Captain fällt bis Saisonende aus und bereitet sich in Basel individuell auf die neue Saison vor. Sein Vertrag läuft bis 2028.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gabriel Sigua kehrt wegen Oberschenkelverletzung vorzeitig zum FCB zurück

In Lausanne absolvierte er 27 Spiele und erzielte ein Tor

Vertrag beim FCB bis Sommer 2028, bisher 36 Einsätze insgesamt

Lucas Werder Reporter Fussball

Bereits knapp zwei Monate vor Ende seines Leihvertrags mit Lausanne-Sport ist Gabriel Sigua (20) zurück beim FCB. Verantwortlich dafür ist eine Oberschenkelverletzung, die ihn bis Saisonende ausser Gefecht setzt. In Basel soll der Georgier mit individuellen Einheiten auf die neue Saison vorbereitet werden.

Für Lausanne bestritt Sigua in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 27 Einsätze. Sein einziges Tor erzielte der Mittelfeldspieler Mitte Dezember beim Conference-League-Coup gegen die Fiorentina (1:0). Aufgrund der inzwischen schon dritten Oberschenkelverletzung in dieser Saison hat er in der Rückrunde nur noch vier Super-League-Parteien bestreiten können.

Sigua wechselte im Sommer 2023 mit knapp 18 Jahren von Dinamo Tiflis zum FCB. In Basel hat sich der Captain der georgischen U21-Nationalmannschaft auch aufgrund vieler Verletzungen nie richtig durchsetzen können, er bestritt bislang erst 36 Spiele. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2028.

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