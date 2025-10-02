GC-Stürmer Young-jun Lee droht ein erneuter langer Ausfall – und das kurz vor dem Zürcher Derby. Besonders bitter: Der Südkoreaner hat bereits die Sommervorbereitung verletzungsbedingt verpasst.

Schlechte Nachrichten für die Grasshoppers: Kurz vor dem ersten Zürcher Derby der Saison muss Coach Gerald Scheiblehner seine Sturmspitze neu aufstellen. Laut Blick-Informationen hat sich Young-jun Lee am Mittwoch im Training verletzt. Ersten Befürchtungen zufolge könnte der Südkoreaner gar mehrere Monate fehlen. Bitter für Lee, der nach einer Rückenverletzung in der Barrage gegen Aarau erst nach dem Saisonstart wieder mittun konnte und zuletzt in der Startelf gewesen ist.

Generell plagen Lee immer wieder kleinere Verletzungen, wie auch im vergangenen Winter, als er von Mitte Januar bis Ende März bereits fehlte. Durch seinen erneuten Ausfall könnte Nikolas Muci zum Handkuss in der Startaufstellung kommen. Zu Beginn der Saison war der 22-Jährige gesetzt. Seit Lees Comeback haben sich die beiden immer wieder abgewechselt. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der aufstrebende Flügel Luke Plange ins Sturmzentrum rückt.

