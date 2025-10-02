DE
FR
Abonnieren

Schock vor dem Derby
GC-Stürmer droht langer Ausfall

GC-Stürmer Young-jun Lee droht ein erneuter langer Ausfall – und das kurz vor dem Zürcher Derby. Besonders bitter: Der Südkoreaner hat bereits die Sommervorbereitung verletzungsbedingt verpasst.
Publiziert: vor 26 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Foto: keystone-sda.ch
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Foto Andri Bäggli.jpg
Tobias Wedermann und Andri Bäggli

Schlechte Nachrichten für die Grasshoppers: Kurz vor dem ersten Zürcher Derby der Saison muss Coach Gerald Scheiblehner seine Sturmspitze neu aufstellen. Laut Blick-Informationen hat sich Young-jun Lee am Mittwoch im Training verletzt. Ersten Befürchtungen zufolge könnte der Südkoreaner gar mehrere Monate fehlen. Bitter für Lee, der nach einer Rückenverletzung in der Barrage gegen Aarau erst nach dem Saisonstart wieder mittun konnte und zuletzt in der Startelf gewesen ist.

Generell plagen Lee immer wieder kleinere Verletzungen, wie auch im vergangenen Winter, als er von Mitte Januar bis Ende März bereits fehlte. Durch seinen erneuten Ausfall könnte Nikolas Muci zum Handkuss in der Startaufstellung kommen. Zu Beginn der Saison war der 22-Jährige gesetzt. Seit Lees Comeback haben sich die beiden immer wieder abgewechselt. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der aufstrebende Flügel Luke Plange ins Sturmzentrum rückt.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Grasshopper Club Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League