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Schlechter Saisonstart und viele Abgänge
«Vieles in Thun steht unter dem Thema Überforderung»

Steuert der Meister Thun auf eine blamable Saison zu? Nach dem Märchen herrscht bei den Berner Oberländer Ausverkauf – laut Tobias Wedermann sieht es aktuell danach aus, als wären in Thun alle überfordert, obwohl man diese Situation vorausahnen konnte.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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