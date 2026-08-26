«Vieles in Thun steht unter dem Thema Überforderung»
Steuert der Meister Thun auf eine blamable Saison zu? Nach dem Märchen herrscht bei den Berner Oberländer Ausverkauf – laut Tobias Wedermann sieht es aktuell danach aus, als wären in Thun alle überfordert, obwohl man diese Situation vorausahnen konnte.
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