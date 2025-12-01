Liga eröffnet Verfahren gegen FCZ-Verteidiger Gomez

Das Derby-Nachspiel hat mit den Sperren gegen die beiden FCZ-Profis Livano Comenencia (21) und Jahnoah Markelo (22) kein Ende gefunden. Am Montag gibt die Swiss Football League bekannt, dass sie ein Verfahren gegen FCZ-Verteidiger Mariano Gomez (26) eröffnet hat.
Gomez hatte bei den Tumulten nach dem Derby (1:0) GC-Spieler Lukas Plange von hinten auf den Kopf geschlagen. Der FCZ absolviert sein nächstes Meisterschaftsspiel am Samstag in St. Gallen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
15
10
31
2
15
12
28
3
15
7
26
4
15
6
24
5
15
-1
23
6
15
3
21
7
15
-5
20
8
15
4
19
9
15
2
18
10
15
-5
16
11
15
-10
14
12
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde