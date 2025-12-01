DE
Tätlichkeit im Derby
Liga eröffnet Verfahren gegen FCZ-Verteidiger Gomez

Dem FCZ droht nach den Tumulten im Derby noch eine dritte Sperre.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
1/2
Mariano Gomez könnte nach dem Derby ebenfalls noch gesperrt werden.
Foto: Pius Koller

Das Derby-Nachspiel hat mit den Sperren gegen die beiden FCZ-Profis Livano Comenencia (21) und Jahnoah Markelo (22) kein Ende gefunden. Am Montag gibt die Swiss Football League bekannt, dass sie ein Verfahren gegen FCZ-Verteidiger Mariano Gomez (26) eröffnet hat. 

Gomez hatte bei den Tumulten nach dem Derby (1:0) GC-Spieler Lukas Plange von hinten auf den Kopf geschlagen. Der FCZ absolviert sein nächstes Meisterschaftsspiel am Samstag in St. Gallen. 

