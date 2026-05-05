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Schlägt Lustrinelli zurück?
Wer wird «FORZA! Trainer des Monats» im April?

Wer folgt auf Mauro Lustrinelli und Enrico Maassen als «FORZA! Trainer des Monats» für den Monat April? Wird es wieder ein Rennen zwischen den beiden? Oder bekommt ein anderer Trainer den Preis? Das liegt auch an dir.
Publiziert: 18:24 Uhr
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Der Gewinner des Monats März: Enrico Maassen.
Foto: Thomas Meier
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Tobias WedermannFussballchef

Enrico Maassen hat es im Monat März geschafft und die Siegesserie von Thun-Coach Mauro Lustrinelli beim «FORZA! Trainer des Monats» beendet. Während sich die Blick-Leserschaft knapp erneut für Lustrinelli ausgesprochen hat, haben die «FORZA!»-Hosts und Blick-Fussballchef Tobias Wedermann sowie Fussballreporter Florian Raz jeweils für St. Gallen gestimmt.

Der Grund: Maassen und sein Team haben mit einer Serie von 16 Spielen in Folge ohne Super-League-Niederlage einen neuen Klubrekord aufgestellt. Raz hat Maassen dann auch im Kybunpark besucht, um die Trophäe für den Monat März feierlich zu übergeben.

Nun entscheidest du mit, wer die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monats April» gewinnen darf. Kann Enrico Maassen den Titel mit seiner Serie verteidigen, die auch den ganzen April gehalten hat? Schlägt Meistermacher Mauro Lustrinelli zurück? Oder könnte es beispielsweise mit Sion-Coach Didier Tholot einen neuen Gewinner geben, der seine Mannschaft in Richtung Europa führt?

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
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35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Lausanne-Sport
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Servette FC
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FC Luzern
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