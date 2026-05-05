Wer folgt auf Mauro Lustrinelli und Enrico Maassen als «FORZA! Trainer des Monats» für den Monat April? Wird es wieder ein Rennen zwischen den beiden? Oder bekommt ein anderer Trainer den Preis? Das liegt auch an dir.

Tobias Wedermann Fussballchef

Enrico Maassen hat es im Monat März geschafft und die Siegesserie von Thun-Coach Mauro Lustrinelli beim «FORZA! Trainer des Monats» beendet. Während sich die Blick-Leserschaft knapp erneut für Lustrinelli ausgesprochen hat, haben die «FORZA!»-Hosts und Blick-Fussballchef Tobias Wedermann sowie Fussballreporter Florian Raz jeweils für St. Gallen gestimmt.

Der Grund: Maassen und sein Team haben mit einer Serie von 16 Spielen in Folge ohne Super-League-Niederlage einen neuen Klubrekord aufgestellt. Raz hat Maassen dann auch im Kybunpark besucht, um die Trophäe für den Monat März feierlich zu übergeben.

Nun entscheidest du mit, wer die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monats April» gewinnen darf. Kann Enrico Maassen den Titel mit seiner Serie verteidigen, die auch den ganzen April gehalten hat? Schlägt Meistermacher Mauro Lustrinelli zurück? Oder könnte es beispielsweise mit Sion-Coach Didier Tholot einen neuen Gewinner geben, der seine Mannschaft in Richtung Europa führt?

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