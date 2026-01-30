Die News der Woche
Es ist der Transfer-Coup des Winters für die Hoppers. Michael Frey (31) kehrt in die Super League zurück und geht für GC auf Torejagd. Trainer Gerald Scheiblehner (48) zeigt sich gegenüber Blick begeistert von seinem neuen Stürmer: «Wir sind der Meinung, dass er perfekt zu uns passt. Er deckt viele Dinge ab, die wir gesucht haben. Er bringt Erfahrung mit und ist sehr torgefährlich. Auch von der Mentalität her passt er sehr gut zum Verein.»
Am Samstag gegen Lugano wird Frey bereits im Kader stehen und könnte gar schon von Beginn weg spielen: «Es ist sicher eine Option», so Scheiblehner. Obwohl er im Kalenderjahr 2026 noch kein Spiel bestritten hat, sei die Fitness kein Problem: «Er ist fit und hochmotiviert. Er ist austrainiert, da mach ich mir wirklich keine Sorgen.»
Die grosse Frage
Verlässt Nikolas Muci (22) die Hoppers noch im Winter? Zuletzt wurden die Gerüchte um einen Abgang lauter, Leader Thun soll laut Blick-Infos interessiert sein. Scheiblehner hält sich bedeckt: «Da kann ich nichts dazu sagen, weil ich nicht wirklich weiss, was im Hintergrund läuft. Solange er Spieler von GC ist, ist er wichtig für mich. Ich beschäftige mich nicht damit, wer mit wem in Kontakt ist.»
Der Österreicher führt aus: «Wenn er bleibt, gibt es sicher Möglichkeiten für ihn.» Doch er betont auch: «Natürlich haben wir jetzt mit Michael Frey einen Spieler auf seiner Position geholt und auch Emmanuel Tsimba ist als Stürmer vorgesehen. Der Konkurrenzkampf ist gross und der Beste wird spielen.»
Gesagt ist gesagt
«Den Trainer auszutauschen, ist natürlich immer am einfachsten. Mir persönlich tut es immer leid, weil ich weiss, dass harte Arbeit dahintersteckt», so Scheiblehner zu den vielen Trainer-Entlassungen in der Super League. Bereits über die Hälfte der Teams hat den Coach ausgetauscht.
Bei GC scheint man derweil vollstes Vertrauen in Scheiblehner zu haben. So sagt er: «Ich spüre ein starkes Vertrauen. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit, die sehr offen ist. Ich fühle mich sehr wohl.»
Mögliche Aufstellung
Hammel; Abels, Mikulic, Stroscio; Krasniqi, Hassane, Zvonarek, Diarrassouba; Clemente, Frey, Asp Jensen
Wer fehlt?
Beka (gesperrt), Bengondo, Lee, Paloschi (verletzt). Fraglich: Diaby.
Aufatmen bei den Hoppers. Abwehrchef Abdoulaye Diaby (25), der gegen Lausanne verletzt raus musste, fällt nicht lange aus. «Es ist nicht ganz so schlimm, wie es zu Beginn ausgeschaut hat. Wohl eine Zerrung», so Scheiblehner. Sogar ein Einsatz am Samstag gegen Lugano sei eine Option, komme aber wohl noch etwas zu früh.
Neben dem Platz
Ausflug nach Basel. Am Donnerstagabend schaute sich Scheiblehner mit Freunden die Europa-League-Partie zwischen dem FCB und Viktoria Pilsen im Joggeli an, wie er in seiner Instagram-Story teilt. Ob sich der Österreicher bereits ein Bild von Basel unter dem neuen Trainer Lichtsteiner macht? GC muss am 5. März beim FCB ran.
Hast du gewusst?
Dass GC seit sechs Spielen gegen Lugano sieglos ist? Den letzten Sieg holten die Hoppers im Oktober 2023 gegen die Tessiner (2:1). Damals stand Bruno Berner noch an der GC-Seitenlinie.
Aufgepasst auf
Kevin Behrens (34)! Der Skandal-Stürmer des FC Lugano ist derzeit so richtig in Torlaune. In den ersten zwei Spielen der Rückrunde traf er bereits dreimal.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:
1. Hammel 4,1
2. Diaby 4,0
3. Mikulic 4,0 (erst 1 Berwertung)
Hier gehts zu allen Hopper-Noten.
Der Schiedsrichter
Sandro Schärer.
Der Gegner
Lugano ist in Topform. In den letzten beiden Spielen erzielen die Tessiner neun Tore und sind der erste Verfolger von Leader Thun. Hier erscheint das Lugano-Inside.
Runde
Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 18 Uhr
Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr
So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr
So., Basel – Thun, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10