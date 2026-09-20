Chaos auf der Zugstrecke nach Sion: Rund 1000 FCZ-Fans mussten ohne Extrazug ins Wallis reisen. Zwei Züge fielen aus, nachdem Brandalarme ausgelöst wurden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rund 1000 FCZ-Fans reisten ohne Extrazug nach Sion

Brandalarm durch Fans legte zwei Züge bei Bern lahm

SBB analysieren Verbesserungen für zukünftige Fanzug-Planungen

Andri Bäggli Redaktor Sport

«Unsere Fans sind unglaublich, sie sind überall da für uns. Sie pushen uns, und wir schätzen das sehr», sagt FCZ-Mittelfeldspieler Valon Berisha nach dem 1:1 in Sion. Dass rund 1000 Zürcher Fans ins Wallis gepilgert sind, sorgt an sich nicht für Verwunderung. Unlängst sind die Anhänger dafür bekannt, dass sie in grosser Anzahl ihrem Klub hinterherreisen und für Stimmung in den Schweizer Stadien sorgen.

Speziell an dieser Reise ins Wallis ist aber, dass – anders als sonst – kein Extrazug von den SBB zur Verfügung gestellt wurde. Am Mittwoch gaben die SBB in einer Mitteilung bekannt, dass aufgrund einer Baustelle kein Extrazug ins Netz eingespeist werden kann: «Die SBB haben die Swiss Football League bereits frühzeitig im Rahmen der Spielplangestaltung auf die Baustellensituation im Wallis hingewiesen.» So habe es laut den SBB genügend Zeit gegeben, um andere Anreisemethoden zu organisieren.

Fans steigen in Bern um

Damit lassen die SBB in ihrer Mitteilung aber einen wichtigen Fakt aus. Seit dieser Saison bieten sie ausserhalb des Regelverkehrs keine Extrazüge mehr an – genau dieser Fall ist für die Auswärtsreise der FCZ-Fans nach Sion eingetreten, und die Fans wären entsprechend am Bahnhof gestrandet. Das ist den Behörden im Wallis am Freitag auch aufgefallen, und so haben sie kurzfristig eine Vorverlegung der Partie veranlasst. Anstatt wie geplant um 20.30 Uhr wurde das Spiel bereits um 18 Uhr angepfiffen.

Doch aufgrund der Baustelle auf den Strecken Visp–Brig und Bex–Villeneuve gab es trotzdem keinen Fanzug. So reisten die zahlreichen FCZ-Fans mit dem Regelzug ins Wallis. Blick-Leserreporter schickten Videos von den Fans am Bahnhof Bern, wo die Fans umsteigen mussten. Bereits dort zündeten sie eine Rauchpetarde und stimmten sich ein, ehe sie ihre Weiterfahrt ins Wallis fortsetzten. Verletzt wurde dabei niemand.

Brandalarm wurde ausgelöst

Weil in zwei Zügen ein Brandalarm ausgelöst wurde, fielen diese in Bern aus: «Am Samstag haben Fans des FC Zürich auf der Fahrt ins Wallis im IC1 zwischen Zürich und Bern sowie im IC8 in Bern wiederholt den Brandalarm ausgelöst», heisst es von den SBB am Abend in einer Medienmitteilung.

Aufgrund dieser sicherheitsrelevanten Ereignisse haben die zwei Züge nicht weiterfahren können und fielen ab Bern aus. «Die SBB verurteilen dieses Verhalten aufs Schärfste und werden die Ereignisse in den nächsten Tagen mit der Polizei und den Bewilligungsbehörden aufarbeiten.»

GC-Fans waren auch betroffen

Bereits zum Saisonauftakt ist es zu ähnlichen Szenen gekommen, damals waren die Fans der Grasshoppers beteiligt, die keinen Extrazug für das Spiel in Lausanne erhalten haben. Aufgrund des Brandalarms und des Betätigens der Notbremse fiel auch ihr Zug in Bern aus und sorgte für ein Chaos im Schienennetz.

Dass die aktuelle Lösung derzeit suboptimal ist, wissen auch die SBB. Bereits am Freitag stellte Blick eine Anfrage an die SBB, wie man in Zukunft mit dem Transport der Fans umgehen will. Dort hiess es: «Die Situation zeigt, dass die Abstimmung zwischen Spielplanung, behördlichen Vorgaben und Bahnbetrieb weiter verbessert werden muss. Die SBB analysieren gemeinsam mit den Partnern, welche Lehren daraus zu ziehen sind.» Grundsätzlich bekennten sich die SBB aber zu den Fanzügen.

Es gilt für alle Beteiligten, zu hoffen, dass diese Gespräche zielführend sind, denn ansonsten wird dieses Thema die Fans und alle Reisenden noch längere Zeit beschäftigen – und für weitere Störungen sorgen.