DE
FR
Abonnieren

Sag uns deine Meinung
Steht Coach Magnin beim FCB zu Recht unter Druck?

Seit nun drei Ligaspielen ist Meister Basel sieglos, Trainer Ludovic Magnin gerät nun immer mehr unter Druck. Zu Recht? Stimme jetzt ab.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Ludovic Magnin sitzt auf dem FCB-Trainerstuhl – doch der Druck auf ihn steigt.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Wieder kein Sieg für den FC Basel, gegen GC gibts nur ein 2:2. Die Stimmen, die am Rheinknie von fehlenden Fortschritten und mangelnder Konstanz sprechen, dürften nicht ruhiger geworden sein.

So steigt der Druck auf Trainer Ludovic Magnin (46), denn meisterlich ist der FCB zuletzt nicht gerade unterwegs. «Wir müssen Tore machen, sonst fehlen uns am Ende die Punkte. Die Kritik ist berechtigt», sagt der Trainer nach dem Spiel. Und was meinst du? Stimme im Voting ab und sag uns deine Meinung in den Kommentaren.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel