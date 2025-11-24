Ludovic Magnin sitzt auf dem FCB-Trainerstuhl – doch der Druck auf ihn steigt.
Wieder kein Sieg für den FC Basel, gegen GC gibts nur ein 2:2. Die Stimmen, die am Rheinknie von fehlenden Fortschritten und mangelnder Konstanz sprechen, dürften nicht ruhiger geworden sein.
So steigt der Druck auf Trainer Ludovic Magnin (46), denn meisterlich ist der FCB zuletzt nicht gerade unterwegs. «Wir müssen Tore machen, sonst fehlen uns am Ende die Punkte. Die Kritik ist berechtigt», sagt der Trainer nach dem Spiel. Und was meinst du? Stimme im Voting ab und sag uns deine Meinung in den Kommentaren.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
14
11
31
2
14
7
25
3
13
10
24
4
14
6
23
5
13
1
22
6
14
3
20
7
14
4
18
8
14
-6
17
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
14
-9
14
12
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde