Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Grasshopper Club Zürich - FC Basel (23.11.2025)
Grasshopper Club Zürich
16:30
FC Basel
Grasshopper Club Zürich
Ab 16:30 Uhr
Vs
FC Basel
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
Grasshopper Club Zürich - FC Basel
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Zürich, Schweiz
Stadion Letzigrund
Kapazität
26’104
