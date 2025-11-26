DE
Hoppers vor Derby im Überlebensmodus – Sorgen bei den GC-Fans?

Am Samstag steht für GC das Duell mit dem FCZ an. Doch wegen Sperren und Verletzungen ist die Personalsituation bei den Hoppers ausgerechnet jetzt äusserst angespannt. Grund genug, um sich vor dem Derby Sorgen zu machen? Stimme jetzt ab.
Publiziert: vor 13 Minuten
GC-Trainer Gerald Scheiblehner muss sich mit Personalsorgen herumschlagen.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Ein tapferes GC erkämpfte sich am Sonntag gegen Meister Basel (1:1) einen Punkt. In den ersten 30 Minuten dominierten die Hoppers das Spiel sogar. Und das trotz einer sehr schwierigen Personalsituation. Abrashi, Bendongdo, Bettkober, Jensen, Lee, Paloschi und Veron Lupi fehlten allesamt verletzt. Dazu standen mit Hassane (gesperrt) und Plange (krank) zwei weitere Spieler nicht zur Verfügung.

Doch damit nicht genug. Die Zürcher mussten die Partie zu Neunt beenden, weil mit Samuel Marques (20) und Simone Stroscio (22) gleich zwei Akteure mit Gelb-Rot vom Platz flogen – und das ausgerechnet vor dem Derby gegen den FCZ am Samstag (18 Uhr). Kleiner werden die Personalsorgen bei GC also nicht wirklich. Immerhin: Hassane hat seine Gelb-Sperre abgesessen, er wird zurück im Kader sein.

«Wir haben trotz aller Widrigkeiten gezeigt, dass wir mithalten können. Jetzt braucht es noch mehr Zusammenhalt und Überzeugung in unserer Arbeit. Es braucht immer die ganze Mannschaft», so Trainer Gerald Scheiblehner (48) mit Blick auf das Duell mit dem Stadtrivalen. Doch reicht das, um gegen den FCZ zu bestehen? Stimme in der Umfrage ab und sag uns deine Meinung in den Kommentaren.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
