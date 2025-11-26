Am Samstag steht für GC das Duell mit dem FCZ an. Doch wegen Sperren und Verletzungen ist die Personalsituation bei den Hoppers ausgerechnet jetzt äusserst angespannt. Grund genug, um sich vor dem Derby Sorgen zu machen? Stimme jetzt ab.

GC-Trainer Gerald Scheiblehner muss sich mit Personalsorgen herumschlagen. Foto: Nico Ilic/freshfocus

Julian Sigrist Redaktor Sport

Ein tapferes GC erkämpfte sich am Sonntag gegen Meister Basel (1:1) einen Punkt. In den ersten 30 Minuten dominierten die Hoppers das Spiel sogar. Und das trotz einer sehr schwierigen Personalsituation. Abrashi, Bendongdo, Bettkober, Jensen, Lee, Paloschi und Veron Lupi fehlten allesamt verletzt. Dazu standen mit Hassane (gesperrt) und Plange (krank) zwei weitere Spieler nicht zur Verfügung.

Doch damit nicht genug. Die Zürcher mussten die Partie zu Neunt beenden, weil mit Samuel Marques (20) und Simone Stroscio (22) gleich zwei Akteure mit Gelb-Rot vom Platz flogen – und das ausgerechnet vor dem Derby gegen den FCZ am Samstag (18 Uhr). Kleiner werden die Personalsorgen bei GC also nicht wirklich. Immerhin: Hassane hat seine Gelb-Sperre abgesessen, er wird zurück im Kader sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wir haben trotz aller Widrigkeiten gezeigt, dass wir mithalten können. Jetzt braucht es noch mehr Zusammenhalt und Überzeugung in unserer Arbeit. Es braucht immer die ganze Mannschaft», so Trainer Gerald Scheiblehner (48) mit Blick auf das Duell mit dem Stadtrivalen. Doch reicht das, um gegen den FCZ zu bestehen? Stimme in der Umfrage ab und sag uns deine Meinung in den Kommentaren.