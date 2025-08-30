Leonardo Bertone fehlt dem FC Thun für zwei bis drei Wochen. Der Leistungsträger musste sich einem operativen Eingriff unterziehen.

Leonardo Bertone (l.) fehlt dem FC Thun für ein paar Wochen. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Thun muss zwei bis drei Wochen ohne Leonardo Bertone auskommen. Der Mittelfeldspieler unterzieht sich einem kleinen operativen Eingriff an der Leiste, wie der Berner Super-League-Klub mitteilt. Unter Umständen wird Bertone bereits nach der Länderspiel-Pause am 13. September gegen Basel wieder einsatzbereit sein.

