Leonardo Bertone (l.) fehlt dem FC Thun für ein paar Wochen.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der FC Thun muss zwei bis drei Wochen ohne Leonardo Bertone auskommen. Der Mittelfeldspieler unterzieht sich einem kleinen operativen Eingriff an der Leiste, wie der Berner Super-League-Klub mitteilt. Unter Umständen wird Bertone bereits nach der Länderspiel-Pause am 13. September gegen Basel wieder einsatzbereit sein.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
7
12
2
4
8
9
3
3
5
7
4
4
1
7
5
4
1
6
6
4
-1
5
7
4
-4
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
4
-2
2
11
4
-6
2
12
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde