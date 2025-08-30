DE
Rückschlag für den Aufsteiger
Thuner Leistungsträger fällt verletzt aus

Leonardo Bertone fehlt dem FC Thun für zwei bis drei Wochen. Der Leistungsträger musste sich einem operativen Eingriff unterziehen.
Publiziert: vor 7 Minuten
Leonardo Bertone (l.) fehlt dem FC Thun für ein paar Wochen.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Thun muss zwei bis drei Wochen ohne Leonardo Bertone auskommen. Der Mittelfeldspieler unterzieht sich einem kleinen operativen Eingriff an der Leiste, wie der Berner Super-League-Klub mitteilt. Unter Umständen wird Bertone bereits nach der Länderspiel-Pause am 13. September gegen Basel wieder einsatzbereit sein.

